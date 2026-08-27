Investigadores paquistaníes visitan la sala de neonatos donde un incendio mató a 14 bebés

Los investigadores designados por el primer ministro de Pakistán realizaban el jueves una visita a la sala de recién nacidos del hospital donde un rápido incendio mató a 14 bebés, mientras las familias en duelo y la población buscaban respuestas sobre la causa del siniestro y las medidas de seguridad existentes en el destacado centro gubernamental.

El incendio, ocurrido a primera hora del miércoles, se limitó a la sala de recién nacidos del tercer piso y no afectó al resto de las instalaciones. Responsables del hospital señalaron que el fuego se propagó tan rápido que los dos médicos, dos enfermeras y otros empleados presentes solo pudieron rescatar a uno de los 15 bebés que estaban en la sala.

El ambiente en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad, era sombrío el jueves, mientras doctores, personal, pacientes y familiares lloraban a los recién nacidos. El acceso al lugar donde ocurrió la tragedia estaba restringido.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, designó un comité investigador que está dirigido por el exsecretario federal Shahid Khan. Se espera que tomen declaración al personal del centro, testigos y familias. Se prevé que el comité haga recomendaciones urgentes a Sharif en un plazo de 48 horas y entregue un reporte completo en cinco días.

En un primer momento, responsables del hospital y del distrito dijeron que la explosión de una unidad de aire acondicionado causó el incendio. Sin embargo, en su informe preliminar, el centro señaló que fue una explosión relacionada con un nebulizador lo que desencadenó el fuego, que se extendió en cuestión de minutos debido a la alta concentración de oxígeno en la sala. El comité no ha llegado aún a su propia conclusión y determinará de manera independiente la causa, informó el gobierno local.

Las autoridades entregaron durante la noche los cuerpos de los 14 recién nacidos a sus familias.

Las muertes llevaron a las autoridades a ordenar revisiones más amplias de las medidas de seguridad contra incendios y de los equipos de extinción en hospitales. En Punjab, la provincia más poblada del país, el gobierno pidió al Departamento de Salud una revisión inmediata de los sistemas de seguridad contra incendios y de la respuesta, explicó un comunicado.

Sharif destituyó al secretario de Salud, Aslam Ghauri, el funcionario civil de mayor rango del Ministerio de Salud, tras el incendio. Los padres en duelo han exigido respuestas acerca del inicio del fuego y de si la sala de recién nacidos contaba con equipo adecuado de extinción de incendios.

La agencia de Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, manifestó su pesar por las muertes y pidió una revisión urgente y el refuerzo de las normas de prevención de incendios y de seguridad en los centros de salud.

El incendio fue una de las tragedias con menores más letales registradas en Pakistán recientemente. En junio, 14 escolares murieron cuando se derrumbó el techo de una academia en construcción en la ciudad oriental de Lahore.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.