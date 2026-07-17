Arqueólogos trabajan a contrarreloj para proteger una tumba egipcia de 3.000 años de las inundaciones repentinas

Los arqueólogos trabajan a contrarreloj para preservar una tumba egipcia de 3.000 años de antigüedad desenterrada en Luxor, en un lugar “extremadamente vulnerable a las inundaciones repentinas”.

Las excavaciones en la necrópolis tebana comenzaron en 2018, y los trabajos de campo aún continúan en el yacimiento situado en la zona baja de Sheikh Abd el-Qurna.

Actualmente, se conserva muy poco de la prehistoria de esta zona en la parte occidental de Luxor, en parte debido a que las inundaciones dañaron los antiguos enterramientos de la zona.

Se descubrió que una de las tumbas recién excavadas perteneció a una persona llamada Paser que presentaba inscripciones funerarias artísticas que datan de la época de Paser.

open image in gallery Descubren una tumba en Luxor ( Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto )

En el patio del cementerio se encontraron varios elementos arquitectónicos bien conservados, incluido un revestimiento de lo que se denomina “ladrillos de leche”, con un hueco destinado a la colocación de una placa funeraria.

También se encontró una escalera rodeada de rampas a ambos lados que conducía a la entrada del cementerio.

Aunque se desenterraron muchas tumbas en la zona, algunas de las cuales datan de hace más de 3.000 años, la conservación exhaustiva y la gestión de riesgos en el yacimiento siguen siendo un reto, según afirman los investigadores.

“Los monumentos de esta zona son extremadamente vulnerables a las inundaciones repentinas debido a su ubicación en la base de la montaña en Sheikh Abd el-Qurna, y ya muestran evidencia de inundaciones anteriores y los daños resultantes”, dijo el Ministerio de Cultura y Antigüedades de Egipto en un comunicado.

Los investigadores advierten que las inundaciones en la zona podrían dañar aún más las tumbas, así como sus frágiles grabados y decoraciones.

Por lo tanto, según afirman, los objetivos de los programas de excavación en curso no se limitan a desenterrar las tumbas, sino que también incluyen la aplicación de medidas de protección y actividades de gestión de riesgos en los alrededores de estas.

Dado que las inundaciones repentinas siguen siendo un riesgo importante, los arqueólogos recomiendan retirar los grandes montones de escombros modernos que rodean las tumbas de la zona y crear canales de drenaje.

open image in gallery Se descubrió una escalera rodeada de rampas que conduce a un cementerio ( Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto )

Los investigadores esperan adoptar un enfoque multidisciplinario para la excavación, integrando conocimientos y técnicas de una amplia gama de campos, incluidos la egiptología, la arqueología, la conservación, la restauración, las humanidades digitales, la geología y la hidrología, el patrimonio y la gestión de riesgos, según afirman.

Esperan poner a prueba un concepto basado en la documentación digital y el análisis de los materiales de la decoración pintada de las tumbas.

Los investigadores también esperan que esta misión en curso contribuya significativamente al desarrollo y la aplicación de tecnologías digitales no invasivas para la documentación, publicación y accesibilidad de la cultura material antigua.

Ellos planean seguir estudiando los restos de las personas enterradas allí para comprender mejor la relación entre los cementerios de la zona y el entorno circundante.

Traducción de Olivia Gorsin