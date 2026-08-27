Inundaciones repentinas dejan más de 550 desaparecidos en el Tíbet y al menos 162 muertos en Nepal

Deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un glaciar en el Tíbet dejaron el miércoles 558 personas desaparecidas, informó la La agencia de noticias china Xinhua informó que la agencia noticiosa china Xinhua. En tanto, la policía de Nepal informó la mañana del jueves que al menos 162 murieron después de que intensas inundaciones repentinas en una zona fronteriza entre Nepal y China dejaron a cientos de personas desaparecidas luego de arrasar con comunidades.

Imágenes captadas por drones mostraron caminos destruidos y edificios sepultados por un estruendoso caudal de agua del color del cemento mojado.

Los empinados valles de la región son arterias económicas y corredores de viaje, pero resultan precarios cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraban lo que parecían ser las plantas superiores de algunas casas en Nuwakot, uno de los distritos más afectados por el paso del torrente en Nepal. Escombros colgaban de ramas y cables, los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de barro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.