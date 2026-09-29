Cuatro personas murieron y al menos 10 permanecen desaparecidas después de que una avalancha arrasara un campamento de escalada en Nepal, apenas unas semanas después de que unas inundaciones repentinas mortales azotaran la nación del Himalaya.

La avalancha golpeó el domingo por la mañana el campamento base del Himlung Himal, una montaña de 7.126 metros situada en la zona de Nar Phu, en el distrito de Manang, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, China.

La nieve sepultó una tienda de campaña en la que se refugiaban nueve escaladores y 13 miembros del personal de apoyo.

El subcomisario de policía Shailendra Thapa informó el domingo que 12 personas habían desaparecido tras la avalancha y que dos fueron encontradas muertas posteriormente en la montaña. De acuerdo con ese balance, otras 10, todas de nacionalidad nepalí, continuaban sin ser localizadas.

El lunes, los equipos de rescate de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal informaron que habían recuperado otros dos cuerpos.

La asociación indicó inicialmente que estaban desaparecidos 12 trabajadores de cocina y dos guías. Más tarde comunicó que los cuerpos de ambos guías habían sido encontrados, por lo que, según su propio balance, todavía faltaba localizar a 12 personas.

“Lamentablemente, tras intensas labores de búsqueda en condiciones muy difíciles, se recuperaron cuatro cuerpos, mientras que 12 trabajadores de cocina siguen desaparecidos en el campamento base de Himlung”, señaló la asociación.

Los desaparecidos trabajaban para las empresas organizadoras de expediciones Himalayan Holidays Nepal e Imagine Nepal Treks, que perdieron contacto con ellos después de la avalancha.

“Uno de los miembros de la expedición llamó por teléfono e informó que sus compañeros habían desaparecido después de que la avalancha golpeara el campamento base”, explicó un funcionario de la asociación.

“La avalancha fue excepcionalmente grande y dejó al menos cuatro metros de nieve sobre la zona del campamento base. La búsqueda manual en cada sector resultó muy difícil y peligrosa debido a la profundidad de la nieve, las temperaturas bajo cero y la inestabilidad del terreno”, añadió el funcionario, junto con un video en el que se observa a los rescatistas excavando en la nieve.

Bibhuti Chand Thakur, de Himalaya Holidays Trekking, declaró a la agencia de noticias AFP que ocho integrantes de su equipo de expedición estaban desaparecidos.

Según medios locales, los guías y trabajadores de apoyo nepalíes habían sido enviados por delante de los escaladores extranjeros para preparar el campamento y colocar las cuerdas necesarias para la expedición.

Las malas condiciones meteorológicas complicaron las labores de rescate e impidieron en un principio que los helicópteros y los equipos de emergencia llegaran al lugar.

Más tarde, un grupo de montañistas experimentados fue trasladado en helicóptero desde la capital, Katmandú.

Tierras agrícolas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Galchi, Nepal ( AP )

Las lluvias y nevadas persistentes de los últimos días en las zonas montañosas de Nepal generaron condiciones peligrosas para la industria del montañismo y el turismo de aventura.

Días atrás, varios escaladores se vieron obligados a abandonar el monte Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, ante el creciente riesgo de avalanchas.

La avalancha en el Himlung Himal ocurrió apenas unas semanas después de que el colapso de un glaciar en agosto provocara inundaciones y aludes de escombros en el valle del río Trishuli. El desastre dejó al menos 1.400 muertos y unas 6.000 personas desaparecidas.

El clima extremo afectó a buena parte de Asia durante la última semana. La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que otras 21 personas murieron y cinco permanecen desaparecidas en distintas zonas del país entre el jueves y el domingo.

En India, más de 50 personas murieron en el estado de Uttar Pradesh, según las autoridades, mientras que en Bangkok, Tailandia, se declaró el estado de emergencia por las inundaciones.

Días antes, el tifón Dujuan, el último de una serie de tormentas del Pacífico intensificadas por el fenómeno meteorológico conocido como “super El Niño”, azotó Japón y provocó deslizamientos de tierra que dejaron cuatro muertos.

Traducciones de Leticia Zampedri