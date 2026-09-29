El huracán Polo toca tierra en Baja California entre previsiones de vientos "mortales"

El huracán Polo tocó tierra en las primeras horas del martes en el estado mexicano de Baja California con inundaciones repentinas y vientos que los meteorólogos describieron como “una amenaza para la vida”.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que el huracán de categoría 2 impactó tierra justo al sur de Las Barrancas, México, unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Cabo San Lázaro y a unos 115 kilómetros (70 millas) al sur de Mulegé, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (110 millas por hora), mientras avanzaba hacia el noreste a 20 km/h (13 mph).

El centro de huracanes indicó que Polo era una tormenta de categoría 3 el lunes, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph). Se esperaba que dejara entre 15 y 30 centímetros (de 6 a 12 pulgadas) de lluvia en partes de Baja California.

Los meteorólogos habían pronosticado que Polo golpearía el territorio continental mexicano con vientos que amenazaban la vida y con inundaciones repentinas previstas. Podría llevar lluvias intensas e inundaciones a partes del suroeste de Estados Unidos más adelante en la semana.

Mientras tanto, el centro de huracanes informó que la tormenta tropical Rachel se desplazaba en paralelo a la costa de México la madrugada del martes. La tormenta se encontraba 485 kilómetros (300 millas) al oeste-suroeste de Acapulco y a unos 505 kilómetros (315 millas) al sur de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph), mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a 19 km/h (12 mph).

El huracán Nolo seguía siendo un fuerte huracán la noche del lunes, pero se estaba alejando de Hawái.

La península de Baja California se preparaba para Polo

El gobierno del estado mexicano norteño de Sonora anunció la noche del lunes que suspendería todas las actividades “no esenciales”, incluidas la escuela, los deportes y el trabajo no esencial en la capital del estado y en más de una docena de municipios.

La Marina de México señaló que tenía personal listo a lo largo de la costa norte del Pacífico y desplegó tres embarcaciones que podrían transportar ayuda a comunidades costeras aisladas por Polo. Autoridades locales a lo largo de la península de Baja California indicaron que tenían albergues listos, mientras que se suspenderán los viajes en la zona y se cerrarían los puertos en toda la región.

Una temporada de tormentas más intensa de lo normal en el Pacífico

La actividad de tormentas en el Pacífico ha estado por encima del promedio durante lo que ya es el pico de la temporada de huracanes, según Bob Oravec, meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional. Explicó que ese patrón es coherente con los años de El Niño, cuando el Pacífico suele registrar más tormentas tropicales y huracanes.

Se esperaba que el impacto se extendiera al suroeste de Estados Unidos, con Arizona, Utah, Nuevo México y Texas recibiendo varios centímetros de lluvia. Los cañones áridos y las extensiones rocosas con poca vegetación favorecen las inundaciones repentinas, y el tiempo tropical añade más riesgo, afirmó Andrew Mangham, hidrólogo principal de servicios del Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque, Nuevo México.

“Nos alcanzará aquí en muy, muy poco tiempo. Y eso no es realmente lo que queremos. Queremos lluvias agradables, ya sabe, durante todo el verano”, comentó Mangham.

Las inundaciones y los deslaves siguen siendo un riesgo en Hawai

El huracán Nolo se había desplazado el lunes hasta ubicarse a unos 685 kilómetros (425 millas) al oeste-suroeste de Honolulu. La tormenta estaba unos 535 kilómetros (330 millas) al sur-sureste de French Frigate Shoals, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h (120 mph), y se movía hacia el norte-noroeste a 24 km/h (15 mph).

Nolo empapó comunidades del sur y del sureste de la Isla Grande de Hawai durante el fin de semana. Integrantes de la Guardia Nacional de Hawai rescataron a 19 personas de las inundaciones durante el fin de semana, informó la Guardia Nacional de Estados Unidos en una publicación en Facebook.

Según el centro de huracanes, el huracán se acercaba al Monumento Nacional Marino papahanaumokuakea, un área de conservación marina, y advirtió que la tormenta podría generar condiciones peligrosas en la zona a partir del martes.

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Janetsky informó desde Ciudad de México. Eduardo Verdugo en Puerto San Carlos, México; Julie Walker en Nueva York; Mead Gruver en Fort Collins, Colorado; y Eugene Garcia y Gregory Bull en Hilo, Hawai, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.