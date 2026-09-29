Ataque aéreo cerca de un mercado en Myanmar mata a 49 personas

Un ataque aéreo llevado a cabo el lunes por el ejército de Myanmar cerca de un mercado en un territorio controlado por un grupo rebelde mató al menos a 49 personas e hirió a otras 58, informaron el grupo y un funcionario de rescate.

El ataque en el estado occidental de Rajine fue el más reciente de una serie de mortíferos bombardeos contra fuerzas de resistencia prodemocracia y grupos armados étnicos en todo el país.

Myanmar ha estado en conmoción desde que los militares tomaron el poder el 1 de febrero de 2021, lo que desencadenó una oposición generalizada. Después de que las fuerzas de seguridad reprimieran las protestas pacíficas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, hundiendo amplias zonas del país en el conflicto.

El ataque del lunes ocurrió en el municipio de Kyauktaw, a unos 340 kilómetros (210 millas) al oeste de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, según el Ejército de Arakán, un grupo armado étnico con base en Rajine que controla Kyauktaw.

Fue imposible confirmar de manera independiente los detalles del ataque.

El Ejército de Arakán señaló en un comunicado difundido el martes que un avión de combate lanzó dos bombas cerca de un mercado local alrededor del mediodía, lo que mató a vendedores, compradores y transeúntes.

El grupo indicó que otras 58 personas resultaron heridas, 22 de ellas de gravedad.

El comunicado afirmó que el grupo “tomará pronto medidas de represalia efectivas contra los individuos y las organizaciones directamente responsables de los ataques que incluyen bombardeos deliberados que han causado víctimas en masa”.

Wai Hun Aung, un alto funcionario de rescate en Rajine, confirmó las víctimas a The Associated Press, con base en información de rescatistas en el lugar. Explicó que el mercado era el principal centro mayorista de la región, que atraía a comerciantes y compradores de todo el estado.

“Este es uno de los ataques aéreos más graves en Rajine”, manifestó.

Fotos y videos publicados en redes sociales mostraban edificios en llamas, vehículos dañados y partes de un puente cercano destruidas.

Los militares no comentaron sobre el ataque hasta el momento. Anteriormente han dicho que sólo atacan objetivos militares legítimos y han acusado de terrorismo a los grupos de resistencia.

El Ejército de Arakán es el ala militar, bien entrenada y bien armada, de un movimiento que busca la autonomía de la minoría étnica de Rajine frente al gobierno central de Myanmar. Lanzó una ofensiva en Rajine en noviembre de 2023 y desde entonces ha capturado un cuartel general militar regional y 14 de los 17 municipios del estado.

Los militares han impuesto severas restricciones a las rutas comerciales desde que se intensificaron los combates en Rajine, lo que ha agravado la escasez de alimentos.

En diciembre, un ataque aéreo militar contra un hospital en el municipio de Mrauk-U, en Rajine, mató al menos a 34 personas e hirió a otras 80. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.