Tailandia aprueba fondos de emergencia tras inundaciones que afectaron a millones de personas

El gobierno de Tailandia aprobó el martes fondos de emergencia para las víctimas de las inundaciones por un monto de 122 millones de dólares, tras un diluvio que azotó el país desde mediados de septiembre, afectando a más de 2,6 millones de personas y causando al menos 19 muertes.

La capital del país, Bangkok, se recuperaba tras días de lluvias torrenciales e inundaciones generalizadas, pero persistían algunas interrupciones. El principal aeropuerto de Tailandia, que había sufrido cancelaciones de vuelos, lidiaba con un gran retraso en la entrega de equipaje.

Según el portavoz del gobierno, Ekkapob Pianpises, los fondos aprobados, por 4.100 millones de baht, serían distribuidos por el Ministerio del Interior para compensar a las personas afectadas por las inundaciones en todo el país.

La lluvia se ha detenido en gran medida en Bangkok, pero algunos vecindarios, particularmente en el este, siguen anegados. El gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt, indicó que el tráfico debería volver a la normalidad en la mayoría de las vías principales en un plazo de dos días, aunque en algunas zonas bajas podría tardar hasta siete días en secarse el pavimento.

Aunque se esperaba que Bangkok se mantuviera seca, el Departamento Meteorológico de Tailandia indicó que se pronosticaban fuertes lluvias en otras partes del país para el martes.

El ministro de Industria, Varawut Silpa-archa, señaló que las inundaciones habían causado daños estimados en 22 millones de baht (unos 655.000 dólares) a empresas en todo el país. Funcionarios informaron que residentes de 29 de las 76 provincias de Tailandia seguían afectados por las inundaciones el martes. De las 19 muertes, cuatro ocurrieron en Bangkok.

Caos en el aeropuerto de Bangkok tras cancelaciones de vuelos

Thai Airways, una de las principales aerolíneas que gestionan el equipaje en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, pidió disculpas a los pasajeros afectados por un enorme retraso de maletas, que la compañía atribuyó en parte a la escasez de personal causada por las inundaciones.

El martes se veían cientos de maletas alineadas en la zona de llegadas. La Fuerza Aérea tailandesa informó que había enviado personal al aeropuerto para ayudar con el problema del equipaje.

“Me disculpo sinceramente con todos los pasajeros por las molestias ocasionadas. Thai Airways está haciendo todo lo posible para garantizar que los pasajeros se reencuentren con su equipaje lo antes posible”, declaró Chai Eamsiri, director general de la aerolínea.

La aerolínea también canceló más de 10 vuelos nacionales e internacionales el martes y el miércoles.

Los vendedores mantienen el ánimo pese a grandes pérdidas

En Bang Kapi, uno de los vecindarios más golpeados de Bangkok, los residentes se movían por calles anegadas y algunos usaban pequeñas embarcaciones para desplazarse.

Poco después de las inundaciones se instaló un mercado improvisado en una pasarela elevada justo afuera de un centro comercial, y vendedores de un mercado cercano, donde el agua seguía a la altura de las rodillas, se trasladaron allí para vender carne, verduras y hierbas. La música sonaba a todo volumen desde altavoces y los vendedores llamaban a los clientes que caminaban entre el agua o atravesaban el centro comercial para llegar hasta ellos.

Lon Cheng, un vendedor camboyano que ha vivido en Tailandia por más de 20 años, llamaba alegremente a los clientes y bailaba al ritmo de la música detrás de su puesto de verduras.

Contó que había sufrido enormes pérdidas por las inundaciones.

“El primer día... gasté unos 70.000 baht (unos 2.100 dólares) y solo pude vender por 20.000 baht (unos 600 dólares)”, relató. “Fue una gran pérdida, pero aun con pérdidas necesito vender”.

Los países vecinos también han sido golpeados por las inundaciones. En Myanmar, al menos 10 personas murieron y decenas estaban desaparecidas después de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones generalizadas y aludes de tierra en la región costera meridional de Tanintharyi, informaron medios locales.

Las inundaciones repentinas también afectaron al menos a 10 provincias de Camboya, impactando a 44.889 familias y obligando a casi 4.000 personas a evacuar, según funcionarios de gestión de desastres. En el complejo de templos centenarios de Angkor, trabajadores preparaban compuertas de agua y sistemas de desvío para reducir el riesgo de inundaciones en el sitio arqueológico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.