Taiwán dice que EEUU mantiene sus ventas de armas, pero hay una gran remesa que sigue paralizada

El ministro taiwanés de Defensa afirmó que las ventas actuales de armas de Estados Unidos a Taiwán se mantienen sin cambios, y que Taipéi sigue en conversaciones con Estados Unidos sobre acuerdos individuales. Sin embargo, un paquete récord de armas por 14.000 millones de dólares para la isla sigue estancado.

Hay una creciente preocupación de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría detener las ventas de armas a Taiwán. China ha presionado a Washington para que frene esas ventas, de manera más destacada durante una cumbre celebrada en mayo en Beijing entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Estados Unidos pausó el acuerdo de armas por 14.000 millones de dólares después de esa reunión.

“En cuanto a las ventas de armas, estamos en conversaciones continuas con los estadounidenses sobre esto. No hemos recibido ningún aviso de cambios en las ventas ni en nuestra cooperación”, declaró el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, a los periodistas frente al Yuan Legislativo, la sede del parlamento taiwanés, en Taipéi.

Koo indicó que recibió garantías de la parte estadounidense de que su política hacia la isla se mantenía sin cambios.

Koo también señaló que 66 cazas avanzados F16-V han llegado a una etapa de producción en la que están listos para ser entregados. Según medios locales, los aviones para Taiwán debían entregarse en 2024, pero el proyecto se ha retrasado por la pandemia y por problemas en la línea de producción.

Las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán son una importante fuente de tensión entre Beijing y Washington porque China reclama la isla como parte de su territorio. Aunque Estados Unidos no reconoce formalmente a Taiwán como país, es el mayor aliado informal de la isla y está obligado por ley a garantizar que Taiwán pueda defenderse.

Taiwán afirma que compra armas para poder defenderse en caso de una invasión por parte de China. El Ejército Popular de Liberación de China envía cazas y barcos hacia la isla casi a diario.

Analistas dijeron que esperan que las ventas de armas de Estados Unidos continúen, aunque podría haber una pausa a corto plazo.

“Hay otras dos cumbres entre Estados Unidos y China programadas dentro de este año, así que creo que ninguna de las dos partes realmente quiere romper relaciones, y el tema de Taiwán se dejará de lado temporalmente”, comentó el profesor Ma Chun-wei, de la Universidad de Tamkang. Sin embargo, añadió que Taiwán sigue siendo clave desde una perspectiva de seguridad, y que “las ventas de armas a Taiwán seguirán siendo inevitables en adelante”.

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El periodista de video de AP Taijing Wu contribuyó a este reportaje desde Taipéi, Taiwán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.