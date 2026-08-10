La policía de Tailandia informó que un exdiputado mató a tiros a un alto funcionario local este lunes y que, poco después, llamó a una youtuber para confesar el ataque durante una transmisión en vivo.

Chalong Reawraeng, un veterano expolítico, está acusado de disparar contra Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, alrededor de las 11:00 de la mañana frente a un edificio gubernamental.

Thongchai recibió disparos en el rostro y el cuello y murió mientras era atendido en un hospital, mientras que su conductor, alcanzado por una bala en el brazo, se encuentra estable tras ser sometido a una cirugía.

El ataque ocurrió apenas unos días después de otro tiroteo de gran magnitud en la misma provincia de Nonthaburi, donde un adolescente de 14 años mató a sus abuelos y a otras seis personas antes de quitarse la vida.

Chalong, quien ocupó un escaño en el Parlamento durante tres legislaturas y más recientemente representó al partido Pheu Thai, llamó poco después del ataque a la youtuber Anchalee Paireerak y confesó lo que había hecho, según la policía y una grabación de la conversación.

open image in gallery Chalong Reawraeng llamó a una transmisión en vivo de YouTube para confesar que había disparado contra Thongchai Yenprasert ( TPBS )

Poco después, Chalong fue detenido y presentado ante los medios en una comisaría, donde volvió a admitir que había disparado contra Thongchai. Aseguró que estaba “enojado” con él, aunque lo describió como un “buen amigo”.

“Quiero disculparme con la gente de Nonthaburi. No tenía intención de que esto ocurriera. Éramos amigos y pensé que podríamos hablar y resolverlo, pero él no quiso hablar conmigo”, declaró.

Según su versión, acudió al lugar para hablar con Thongchai y recuperar el dinero que le había prestado, pero terminó siguiéndolo hasta su vehículo, donde sacó un arma.

“Entonces, Thongchai me empujó y me dijo: ‘No quiero hablar’”, relató Chalong.

open image in gallery Thongchai Yenprasert, de 71 años, murió en un hospital tras recibir disparos en el rostro y el cuello el lunes ( Redes sociales )

Chalong aseguró que no tenía intención de disparar contra Thongchai, pero afirmó que el conductor del funcionario también sacó un arma y le apuntó, lo que, según su versión, lo llevó a abrir fuego.

“Cuando saqué el arma, no tenía intención de dispararle. Pero entonces [el conductor de Thongchai] sacó la suya y me apuntó, así que disparé”, relató.

Por su parte, el comandante regional de la policía, Wattana Yeejeen, confirmó que el sospechoso admitió haber realizado los disparos y señaló que el ataque habría estado motivado por un conflicto personal.

open image in gallery Agentes de la policía forense inspeccionan el lugar donde el exlegislador Chalong Riewrang presuntamente disparó contra Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi ( Reuters )

La conversación entre Chalong y la youtuber y comentarista política Anchalee Paireerak se desarrolló en plena transmisión en vivo, aunque durante buena parte de la llamada apenas se podía escuchar lo que decía el exdiputado.

“Esperen... Es Chalong Reawraeng”, dijo Anchalee al responder su teléfono celular. Tras escuchar durante unos segundos, intentó interrumpir la conversación porque seguía al aire, pero rápidamente comenzó a preguntarle qué había ocurrido.

“¿Cuál es la noticia? ¿Qué dijiste? ¿Por qué le disparaste? ¿Dónde estás? ¿Acabas de dispararle? ¿Murió? ¿Le disparaste en la cabeza?”, preguntó visiblemente sorprendida.

Luego, Anchalee le pidió que permaneciera en el lugar y esperara la llegada de las autoridades: “¿Adónde vas ahora? Tienes que quedarte ahí y esperar a la policía. No vayas a ningún lado”.

Finalmente, el equipo de la transmisión puso la llamada en altavoz y pudo escucharse a Chalong afirmar que Thongchai le debía dinero por un favor que le había hecho.

“Cálmate, siéntate y podemos hablar”, le respondió Anchalee.

open image in gallery Momento en que Anchalee Paireerak recibió la llamada de Chalong, en la que confesó el ataque ( Naewena Online )

Minutos después, durante la misma llamada, se escuchó a Chalong anunciar la llegada de la policía. “Los agentes ya están aquí”, dijo.

“Ahora estás con la policía. Baja el arma y no le dispares a nadie más, ¿de acuerdo?”, le respondió Anchalee. “Sí, ya se la entregué”, contestó el exdiputado.

Thongchai estaba al frente de la administración provincial desde 2004, tras una extensa trayectoria en la policía. Había ingresado a la fuerza en 1984, llegó a desempeñarse como subintendente y posteriormente dirigió varias comisarías de distrito en Nonthaburi, en las afueras de Bangkok.

Su muerte se produjo en momentos en que la provincia aún se recuperaba de otro episodio de violencia ocurrido apenas tres días antes. El viernes, un estudiante de 14 años mató al menos a ocho personas en la escuela Debsirin Nonthaburi y en su vivienda antes de quitarse la vida.

open image in gallery Agentes de la policía forense recaban pruebas en las oficinas de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, al norte de Bangkok ( AFP/Getty )

Entre las víctimas del ataque del viernes se encontraban una estudiante de 12 años y cinco trabajadores de la escuela. Horas antes, el adolescente también había matado a sus dos abuelos en la vivienda familiar, según las autoridades.

Los dos tiroteos ocurridos en cuestión de días reavivaron el debate sobre el control de armas en Tailandia, uno de los países con mayor tasa de posesión de armas de fuego en Asia, solo por detrás de Pakistán y muy por encima de sus vecinos del sudeste asiático.

Tras el ataque en la escuela, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, ordenó reforzar las medidas contra quienes porten armas en espacios públicos. Como parte de la ofensiva, la policía instalará puestos de control y endurecerá la vigilancia sobre la posesión, el porte y el uso de armas de fuego.

“Nadie tiene derecho a portar un arma de fuego, especialmente en un lugar público”, afirmó Anutin ante periodistas, al señalar que alegar motivos de defensa propia no constituye una justificación.

La legislación tailandesa exige licencias distintas para poseer y portar armas de fuego, además de contemplar severas sanciones para quienes incumplan las normas. Aun así, el país ha registrado algunos de los tiroteos masivos más mortíferos de Asia en los últimos años, con ataques en escuelas y un importante centro comercial de Bangkok. En 2022, además, un hombre mató a 36 personas, entre ellas 22 niños, durante una masacre en el noreste del país.

Traducción de Leticia Zampedri