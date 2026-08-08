Turquía dice que pacto de defensa con Arabia Saudí y Pakistán no va contra Irán ni ningún otro país

Un acuerdo de defensa entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía no está dirigido contra Irán ni contra ningún otro país, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores turco, quien calificó el pacto como un paso importante hacia la estabilidad regional.

El príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif firmaron el acuerdo el viernes en la ciudad sagrada saudí de La Meca. El texto establece que un ataque contra uno sería considerado un ataque contra los tres.

El “Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca” reúne a Arabia Saudí, rica en petróleo, y a Pakistán —que cuenta con armas nucleares—, así como a Turquía, la cual tiene el segundo ejército más grande de la OTAN y una industria de defensa en rápido crecimiento. Profundiza la cooperación y la disuasión en un momento de mayor incertidumbre regional y de amenazas derivadas de la guerra en Irán.

En una entrevista con la agencia estatal turca Anadolu, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, insistió en que los tres países no consideran que ningún Estado en particular sea adversario suyo, a menos que emprenda acciones hostiles contra ellos.

“No tenemos nada por escrito —nada que hayamos firmado— que defina una amenaza común", expresó Fidan. "Cualquier país que no nos ataque no es un blanco para nosotros”.

El ministro turco describió la cláusula del acuerdo sobre defensa mutua como “técnicamente la misma” que el Artículo 5 de la OTAN, según el cual un ataque contra uno de los 32 miembros se considera un ataque contra todos.

Al ser consultado sobre cómo funcionaría el mecanismo, Fidan explicó que un miembro tendría que solicitar ayuda formalmente, y que la asistencia de los otros dos países podría ir desde el intercambio de inteligencia hasta el apoyo logístico, o el despliegue de unidades militares, según el tipo de amenaza.

“Estos son asuntos de múltiples capas que varían según la magnitud de la amenaza", añadió. "Esta es la perspectiva que hemos planteado hasta ahora en nuestro trabajo”.

El ministro turco indicó que otras naciones —a las que no nombró— han expresado interés en sumarse al acuerdo, y añadió que prevé que Egipto, al que describió como un “socio natural”, participe “en la siguiente etapa”.

En virtud del acuerdo, los ministros de relaciones exteriores y de defensa de los tres países, junto con sus jefes militares, celebrarían reuniones periódicas. Las tres naciones también establecerían una secretaría, con sede en Arabia Saudí, explicó Fidan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.