Familias recuperan cuerpos tras tiroteo cerca de Bangkok en el que un chico de 14 mató al menos a 7

Familiares de las víctimas del tiroteo en una escuela secundaria y en una vivienda a las afueras de Bangkok recuperaron el sábado los cuerpos de sus seres queridos, un día después de que un atacante adolescente matara al menos a siete personas.

Un estudiante de 14 años abrió fuego alrededor de las 10 de la mañana del viernes en la Escuela Debsirin Nonthaburi, en la provincia de Nonthaburi, al noroeste de Bangkok, antes de quitarse la vida. También parecía haber matado a sus dos abuelos en la casa familiar antes en el día, según las autoridades.

Dieciséis personas seguían hospitalizadas el sábado, siete de ellas en estado crítico, dijo el Ministerio de Salud. La mayoría de los heridos tenía entre 12 y 14 años.

Los ocho cadáveres —cinco trabajadores del centro, el presunto atacante y sus abuelos— fueron retirados a primera hora de la tarde del sábado del Instituto de Medicina Forense de Bangkok. Efectivos de emergencias sacaron un ataúd y lo cargaron en una ambulancia, que lo trasladará a su ciudad de origen para los ritos funerarios.

Wiroon Supasingsiripreecha, director del instituto, indicó que la mayoría de las víctimas sufrió una sola herida mortal de bala en una zona vital, como el pecho o la cabeza.

La herida de bala hallada en el presunto atacante era compatible con el arma que había utilizado, apuntó agregando que, más adelante, se esperan conclusiones forenses más detalladas, incluyendo los resultados toxicológicos.

Las autoridades informaron que el arma, descrita como pequeña y compacta, estaba registrada legalmente a nombre del abuelo del menor.

Hubo reportes de que el niño, que vivía con sus abuelos, había mostrado señales de estrés relacionado con la escuela, aunque algunos de sus familiares declararon a medios tailandeses que desconocían cualquier problema que pudiera estar sufriendo.

El centro anunció que todas las clases quedarían suspendidas del 10 al 14 de agosto y pidió al personal que trabaje desde casa durante ese periodo.

El sábado por la mañana, la escuela estaba tranquila, con una pequeña presencia policial en la entrada. Algunos dolientes acudieron a dejar flores en la reja.

Charin Siriananchai llevó a sus dos hijos, de 9 y 6 años, para presentar sus respetos. Comentó que, aunque sus hijos no estudian allí, vive en el vecindario y pasa en auto por delante del centro casi todos los días, a menudo deteniéndose para permitir que los alumnos crucen la calle.

“Todo el mundo está triste y conmocionado, porque no se esperaba que esto ocurriera en Tailandia, y además es una pérdida bastante grande”, comentó Siriananchai.

Algunos padres acompañaron a sus hijos al recinto para recoger las pertenencias que dejaron atrás tras el tiroteo. Un padre, que declinó identificarse, contó que su hijo, que estaba en la escuela durante el ataque, seguía conmocionado y no podía dormir solo.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas en Asia, solo por detrás de Pakistán, y está muy por encima de sus vecinos del sudeste asiático.

Datos recopilados en 2017 por los grupos Small Arms Survey y GunPolicy.org en su último estudio internacional señalaron que la posesión civil en Tailandia era de aproximadamente 15,1 armas por cada 100 habitantes, frente a menos de una por cada 100 en la vecina Malasia.

Tailandia registró 3,49 muertes por armas de fuego por cada 100.000 gabitantes, según estadísticas de 2023 publicadas por World Population Review. Eso la sitúa muy por detrás de algunas zonas de América Latina y el Caribe, pero relativamente alta en Asia. Solo Filipinas presenta un dato peor en el sudeste asiático.

Aunque los tiroteos indiscriminados no son habituales, el país ha visto un aumento de muertes en balaceras de alto perfil en los últimos años.

Un joven de 17 años robó un arma a la policía y abrió fuego en una escuela secundaria pública del sur de Tailandia en febrero, tomando brevemente rehenes en un ataque de dos horas que mató a una persona e hirió a otras dos.

Un niño de 14 años fue acusado de una balacera en 2023 en un importante centro comercial de Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.