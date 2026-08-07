Un estudiante dispara a varias personas en una secundaria en Tailandia, dicen autoridades

La policía de Tailandia respondió el viernes a un tiroteo en una escuela secundaria a las afueras de la capital, Bangkok, donde se reportaron fallecidos y heridos.

La balacera ocurrió en la escuela Debsirin Nonthaburi, en la provincia de Nonthaburi, al noroeste de la capital, dijo a The Associated Press Trairong Piwpan, portavoz de la Real Policía Tailandesa.

Arsit Sampantharat, secretario permanente del Ministerio del Interior, señaló en declaraciones al canal de noticias PPTV que el atacante era un estudiante que permanecía dentro de la escuela, y que se habían reportado heridos y muertos.

Los funcionarios no compartieron más información sobre el número de víctimas ni otros detalles.

Imágenes desde el lugar mostraron a personas de pie afuera del centro consolándose unas a otras.

En febrero, un joven de 17 años robó un arma a la policía y fuego en una escuela secundaria pública en el sur del país, tomando brevemente rehenes en un ataque de dos horas en el que una persona murió y otras dos resultaron heridas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.