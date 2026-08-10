El tifón “Dolphin” asola China: más de un millón de personas son evacuadas ante el potente ciclón

Más de un millón de personas fueron evacuadas en el este de China ante la llegada del tifón Dolphin, la tormenta más potente que ha golpeado al país en lo que va del año y que tocó tierra durante el fin de semana.

El tifón alcanzó la costa cerca de la ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, alrededor de las 5:30 p. m. del domingo, hora local, con vientos sostenidos de unos 150 km/h cerca de su centro, una intensidad equivalente a la de un huracán de categoría 1. Aproximadamente una hora después, el fenómeno volvió a tocar tierra en Wenzhou, según informó el Centro Meteorológico Nacional de China.

Ante la intensidad de la tormenta, los meteorólogos habían emitido una alerta roja, el nivel más alto del sistema de cuatro niveles utilizado en China para los tifones. Sin embargo, Dolphin perdió fuerza durante su avance y fue degradado a tormenta tropical el lunes por la mañana.

Varias zonas del centro y este de Zhejiang podrían recibir entre 250 y 500 milímetros de lluvia, según los pronósticos. En el extremo superior, esa cantidad equivale aproximadamente a casi un año entero de precipitaciones en Londres.

Ante el riesgo de inundaciones, Wenzhou, una ciudad costera de Zhejiang con unos nueve millones de habitantes, evacuó a más de 900.000 personas y habilitó más de 1.000 refugios de emergencia. Las medidas también se extendieron a otras zonas: la cercana Taizhou trasladó a unos 390.000 residentes, la provincia de Fujian, al sur, evacuó a 98.900 personas de áreas consideradas de riesgo y Shanghái hizo lo mismo con al menos 30.300.

El paso del tifón también provocó importantes interrupciones en el transporte. Cerca de 1.500 vuelos fueron cancelados en los dos principales aeropuertos de Shanghái y otros 270 en Hangzhou, mientras que los servicios ferroviarios de la región quedaron suspendidos.

Las restricciones también alcanzaron al transporte marítimo: el puerto de Yangshan despejó sus muelles y trasladó más de 500 embarcaciones pequeñas a zonas seguras ante la llegada de la tormenta.

open image in gallery Varias personas observan el interior de un automóvil atrapado bajo una estructura de andamios derribada tras el paso del tifón ‘Dolphin’ ( AP )

En Hangzhou, capital de Zhejiang, las autoridades suspendieron el cobro de estacionamiento en espacios públicos para que los conductores pudieran trasladar sus vehículos a lugares protegidos de los fuertes vientos y las inundaciones. Además, cerraron los muelles y suspendieron los paseos en barco por el Lago del Oeste, uno de los sitios turísticos más visitados de China, donde también reforzaron los árboles con soportes para evitar que fueran derribados.

Las medidas preventivas se extendieron a la vecina provincia de Fujian, donde las autoridades marítimas suspendieron 55 rutas de ferry costeras, paralizaron los 115 proyectos de construcción en alta mar y trasladaron 290 embarcaciones utilizadas en esas obras a aguas protegidas.

Mientras Dolphin avanzaba hacia el norte, las lluvias más intensas también comenzaron a desplazarse en esa dirección, con precipitaciones torrenciales previstas hasta el miércoles en Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Zhejiang y Shanghái, además de zonas más septentrionales como Tianjin y Beijing.

Ante el riesgo de inundaciones, el Ministerio de Recursos Hídricos advirtió que los ríos Qiantang, Yong, Jiao y Shuiyang podrían registrar crecidas importantes, mientras que otros cauces menores en las zonas más afectadas podrían superar los niveles de peligro. En algunas áreas de Zhejiang, donde se emitió una alerta roja por posibles inundaciones repentinas en zonas montañosas, las autoridades pidieron a la población cumplir con las órdenes locales de evacuación.

Las autoridades chinas no reportaron víctimas mortales, aunque varios medios estatales informaron que un niño de nueve años de Wenling, en Zhejiang, permanecía desaparecido después de ser arrastrado hacia el mar.

En medio de la emergencia, las autoridades también detuvieron a dos personas acusadas de difundir información falsa sobre la tormenta, según medios estatales. Un hombre de 60 años habría utilizado inteligencia artificial para crear un video falso en el que se veía a una persona caer de un edificio en Shanghái, mientras que otro, de 32 años, fue acusado de reeditar imágenes publicadas por otros usuarios de una manera que las autoridades consideraron engañosa.

open image in gallery Varias personas usan paraguas para protegerse de la lluvia mientras caminan por el Bund, un día después del paso del tifón ‘Dolphin’ ( AFP/Getty )

Antes de llegar a China, Dolphin atravesó las islas del sur de Japón, donde dejó siete personas heridas en Okinawa y provocó cortes de electricidad en más de 50.000 edificios. Entre los heridos se encontraba un hombre de más de 100 años que fue derribado por una fuerte ráfaga de viento y se golpeó la cabeza, según el gobierno de la prefectura. A su paso por la región, el tifón también provocó intensas lluvias en Filipinas y el norte de Taiwán.

Los efectos de Dolphin se extendieron mucho más allá de su trayectoria: a cientos de kilómetros al sur, el aire descendente en la periferia del tifón disparó las temperaturas en Hong Kong hasta los 36,9 °C, la cifra más alta registrada por el Observatorio desde que comenzaron las mediciones en 1884 y por encima del récord anterior de 36,6 °C, establecido en agosto de 2017, días antes de la llegada del tifón Hato.

La temperatura fue aún mayor en Sheung Shui, al norte de Hong Kong, donde alcanzó los 39,8 °C, en medio de una ola de calor que, según el Observatorio, se prolongará hasta el martes.

Dolphin recorrió unos 6.000 kilómetros antes de llegar a China y se mantuvo activo durante más de tres veces el tiempo que suele durar un tifón promedio, además de desarrollar una circulación inusualmente extensa, según la cadena estatal CCTV. El fenómeno golpeó el país apenas dos semanas después del tifón Noul, que dejó tres muertos y cientos de viviendas dañadas en la provincia sureña de Guangdong.

A medida que el planeta continúa calentándose, los científicos advierten que fenómenos como los tifones más intensos y el calor extremo podrían ser cada vez más frecuentes.

Traducción de Leticia Zampedri