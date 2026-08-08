Un niño de 14 años desató un tiroteo en Tailandia, en el que mató al menos a siete personas, entre ellas sus propios abuelos, antes de atacar a alumnos y profesores de su escuela.

El autor del tiroteo es un estudiante de noveno grado que vivía con sus abuelos. En la mañana del viernes, los atacó y se dirigió a su escuela secundaria, en donde hirió a otras 23 personas en el peor tiroteo masivo del país desde 2022.

La policía informó que el adolescente disparó al menos 26 balas con un arma que pertenecía a su abuelo. Se encontraron 34 cartuchos adicionales. El presunto autor de los disparos se suicidó.

El ataque comenzó alrededor de las 10 a. m., hora local, en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai de la provincia de Nonthaburi, ubicada en las afueras de Bangkok.

Al parecer, el estudiante disparó contra sus abuelos antes de asistir a la escuela como de costumbre. Esperó a que comenzaran las clases y empezó a disparar dentro del aula antes de salir y seguir disparando, según declaró el portavoz de la policía, Trairong Piwpan.

open image in gallery Los alumnos se reencuentran con un familiar tras ser evacuados de la escuela Debsirin Nonthaburi ( Reuters )

Amporn Niamfuang, propietario de un restaurante situado a 50 metros de la escuela, relató que primero se oyó un único disparo y luego una pausa.

“Y luego hubo varios disparos seguidos”, añadió. También detalló que la estrecha calle que había fuera del restaurante se llenó de estudiantes aterrorizados: “Corrían asustados y se agolpaban en la calle. Las muchachas se tomaban de las manos y lloraban”.

Durante el incidente, la policía instó a la gente a esconderse y esperar a las autoridades porque se creía que el tirador estaba dentro de una sala de informática.

La policía tailandesa informó que cinco víctimas murieron en la escuela, que cuenta con unos 3.000 alumnos de entre 12 y 18 años, y que de los heridos, 10 permanecen en estado crítico.

Se pudo ver a los estudiantes salir en masa de la escuela, en las afueras del noroeste de la capital, mientras subían a los heridos a las ambulancias y los profesores se abrazaban y lloraban.

open image in gallery Los estudiantes corren mientras evacúan la escuela Debsirin Nonthaburi, donde ocurrió un tiroteo, en el distrito de Bang Kruai ( Reuters )

open image in gallery La policía se lleva computadoras de la casa de un estudiante que disparó a varias personas ( AP )

La policía compartió en su página de Facebook un video que mostraba a estudiantes agachados debajo de los pupitres dentro de un aula mientras se oían disparos de fondo.

“¿Quién sigue atrapado ahí? Escóndanse en un lugar seguro”, escribió la policía en su página de Facebook mientras se producía el ataque.

En una imagen también se veía a una persona tendida en una camilla junto a una ambulancia, mientras un médico atendía a otra persona.

Un estudiante de 18 años dijo que al principio pensó que estaban explotando petardos o que alguien estaba golpeando algún objeto.

“Al principio no pensé que fuera un arma”, declaró. “Se oyeron muchos disparos: bang bang bang. Luego hubo silencio. Y luego volvió a empezar”.

open image in gallery Una maestra reacciona mientras abraza a una persona en la escuela Debsirin Nonthaburi ( Reuters )

open image in gallery La policía se llevó las computadoras de la casa donde un estudiante disparó a varias personas ( Reuters )

Según un informe de los medios locales, el sospechoso se atrincheró en el tercer piso del edificio de la escuela.

Mientras se desarrollaba el incidente, la policía instó al público y a los medios de comunicación a que dejaran de transmitirlo en directo y evacuó a los profesores y alumnos.

Kiatikhun Verapongpradith, de 47 años, miembro de los servicios de emergencia, narró que llegó mientras se producía el tiroteo y que su equipo atendió a estudiantes con heridas en la espalda, el pecho y los brazos.

Encontraron a un profesor muerto en un piso superior de la escuela, y en otra habitación hallaron a una profesora con heridas en el pecho y el brazo.

“Le practicamos reanimación cardiopulmonar durante unos 30 minutos y la trasladamos rápidamente al hospital, ya que no lográbamos aumentar su ritmo cardíaco, pero hicimos todo lo posible”, compartió.

open image in gallery Una estudiante llora frente a su escuela, donde se reportaron muertos y heridos tras un tiroteo en la provincia tailandesa de Nonthaburi el viernes ( AP )

open image in gallery La policía se reúne frente a la casa donde se sospecha que un adolescente mató a sus abuelos antes de llevar a cabo un tiroteo en una escuela en la provincia de Nonthaburi, al norte de Tailandia ( AFP/Getty )

El ministro de Educación, Prasert Jantararuangtong, declaró a la prensa que aún se está investigando el motivo del tiroteo.

El primer ministro Anutin Charnvirakul, tras recorrer la escuela, declaró que el alumno mostraba signos de estrés relacionados con el entorno escolar.

Todas las clases están suspendidas para la próxima semana y el personal escolar deberá trabajar desde casa durante ese tiempo.

El incidente del viernes es el segundo tiroteo escolar importante en Tailandia este año.

En febrero, un joven de 17 años ingresó en la escuela Patongprathankiriwat, en el distrito de Hat Yai, provincia de Songkhla, tras robar un arma de fuego a un agente de policía.

open image in gallery Una familiar de una víctima reacciona al ver el cadáver ( Reuters )

El estudiante disparó contra el director de la escuela y una alumna, además de tomar brevemente como rehenes a varios profesores y estudiantes. El director falleció y la policía detuvo al atacante.

Tailandia tiene leyes estrictas sobre armas de fuego, y la posesión ilegal de armas se castiga con hasta 10 años de cárcel.

Sin embargo, se cree que el país tiene más de 10 millones de armas de fuego de propiedad privada en circulación, según datos de la Universidad de Sídney, una de las tasas de posesión de armas más altas del sudeste asiático y una de las más altas per cápita de Asia, según una estimación de 2017 de Small Arms Survey.