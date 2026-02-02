Fuerzas paquistaníes matan a 177 milicianos baluchis en 48 horas, la cifra más alta en décadas

Las fuerzas de seguridad paquistaníes mataron durante la noche a unas dos docenas de milicianos en varias redadas en una región suroccidental en la frontera con Afganistán marcada por una insurgencia, lo que eleva a 177 el número de milicianos muertos en las últimas 48 horas, dijeron funcionarios el lunes. La campaña sigue a una ola de ataques insurgentes coordinados que mató al menos a 33 personas, en su mayoría civiles.

La policía, respaldada por el ejército, lanzó operaciones en varios lugares contra miembros del ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán desde el sábado temprano, después de que casi 200 milicianos en pequeños grupos llevaran a cabo ataques suicidas simultáneos y asaltos armados contra comisarías, viviendas civiles e instalaciones de seguridad en toda la provincia.

Los analistas dicen que la escala de muertes de milicianos en las últimas 48 horas es la más alta en décadas.

Los ataques del fin de semana reivindicados por el ELB mataron al menos a 18 civiles y 15 miembros de las fuerzas de seguridad, lo que provocó una condena generalizada de líderes políticos en todo Pakistán, incluidos miembros del partido liderado por el encarcelado ex primer ministro Imran Khan.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, elogió el lunes en un comunicado a las fuerzas de seguridad por matar a 22 insurgentes adicionales. Describió a los muertos como “terroristas respaldados por India”, aunque no ofreció pruebas No hubo una respuesta inmediata de Nueva Delhi.

Aunque Baluchistán es la provincia más grande de Pakistán, es la menos poblada, compuesta en gran parte por altas montañas. También es un centro para la minoría étnica baluchi del país, cuyos miembros dicen enfrentar discriminación y explotación por parte del gobierno central. Eso ha alimentado una insurgencia separatista que exige independencia. En la provincia también operan milicianos islámicos.

Aunque las autoridades dijeron que la normalidad regresó en gran medida a la provincia el lunes, el servicio de trenes entre Baluchistán y el resto del país permaneció suspendido por tercer día consecutivo. Las autoridades provinciales suspendieron los servicios de trenes tras los ataques, citando preocupaciones de seguridad, y la suspensión sigue en efecto.

Al menos 31 personas murieron en marzo cuando milicianos del BLA atacaron el tren Jaffar express que transportaba a cientos de personas en Baluchistán, tomando a los pasajeros como rehenes antes de que las fuerzas de seguridad lanzaran una operación de rescate. Los 33 atacantes fueron abatidos y los pasajeros fueron liberados.

El ELB, que está prohibido en Pakistán, ha llevado a cabo numerosos ataques en los últimos años, a menudo contra las fuerzas de seguridad, intereses chinos y proyectos de infraestructura. Las autoridades dicen que el grupo ha operado con el apoyo de los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistán, que están aliados con los gobernantes talibanes de Afganistán.

