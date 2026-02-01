Acosados por la violencia de pandillas, ciudadanos palestinos en Israel exigen más seguridad

Nabil Safiya se había tomado un descanso de estudiar para un examen de biología para encontrarse con un primo en una pizzería cuando un hombre armado en una motocicleta pasó y disparó, matando al joven de 15 años mientras estaba sentado en un Renault negro.

El tiroteo —que la policía luego dijo que fue un caso de confusión de identidad— conmocionó a su ciudad natal de Kafr Yasif, asediada durante mucho tiempo, al igual que muchas ciudades palestinas en Israel, por una ola de violencia de pandillas y disputas familiares.

“Ya no hay un horario fijo para los disparos”, dijo el padre de Nabil, Ashraf Safiya. “Pueden matarte en la escuela, pueden matarte en la calle, pueden matarte en el estadio de fútbol”.

La violencia que azota a la minoría árabe de Israel se ha convertido en una parte ineludible de la vida diaria. Los activistas han acusado durante mucho tiempo a las autoridades de no abordar el problema y dicen que esa sensación se ha profundizado bajo el actual gobierno de extrema derecha de Israel.

Uno de cada cinco ciudadanos en Israel es palestino. La tasa de asesinatos relacionados con el crimen entre ellos es más de 22 veces mayor que la de los israelíes judíos, mientras que las tasas de arresto y acusación por esos crímenes son mucho más bajas. Los críticos citan las disparidades como evidencia de discriminación y negligencia arraigadas.

Un número creciente de manifestaciones está barriendo Israel. Miles marcharon en Tel Aviv el sábado por la noche para exigir medidas, mientras que las comunidades árabes han ido a la huelga, cerrando tiendas y escuelas.

En noviembre, después de que Nabil fuera asesinado a tiros, los vecinos marcharon por las calles, los estudiantes boicotearon sus clases y la familia Safiya convirtió su hogar en un santuario con fotos y carteles de Nabil.

La indignación tenía tanto que ver con lo que sucedió como con la frecuencia con la que sigue sucediendo.

“Hay una ley para la sociedad judía y una ley diferente para la sociedad palestina”, afirmó Ghassan Munayyer, un activista político de Lod, una ciudad mixta con una gran población palestina, en una protesta reciente.

Una epidemia de violencia

Algunos ciudadanos palestinos han alcanzado los niveles más altos de los negocios y política en Israel. Sin embargo, muchos se sienten abandonados por las autoridades, con sus comunidades marcadas por la falta de inversión y el alto desempleo que alimenta la frustración y la desconfianza hacia el estado.

Nabil fue uno de un récord de 252 ciudadanos palestinos asesinados en Israel el año pasado, según datos de Abraham Initiatives, una organización no gubernamental israelí que promueve la coexistencia y comunidades más seguras. El número sigue aumentando, con al menos 26 asesinatos adicionales relacionados con el crimen en enero.

Walid Haddad, un criminólogo que enseña en el Colegio Académico Ono y que anteriormente trabajó en el ministerio de seguridad nacional de Israel, dijo que el crimen organizado prospera con el tráfico de armas y la usura en lugares donde la gente carece de acceso al crédito. Las pandillas también extorsionan a los residentes y dueños de negocios a cambio de "protección", dijo.

Basándose en entrevistas con miembros de pandillas en prisiones y tribunales, dijo que pueden ganar desde miles hasta cientos de miles de dólares, dependiendo de si el trabajo es incendiar autos, disparar a edificios o asesinar a líderes rivales.

"Si disparan a casas o personas una o dos veces al mes, pueden comprar autos, ir de viaje. Es dinero fácil”, dijo Haddad, señalando una sensación generalizada de impunidad.

La violencia ha sofocado el ritmo de vida en muchas comunidades palestinas. En Kafr Yasif, una ciudad del norte de Israel de 10.000 habitantes, las calles se vacían al anochecer, y no es raro que aquellos que intentan dormir escuchen disparos resonando en sus vecindarios.

Retrasos en las investigaciones

El año pasado, apenas el 8% de los asesinatos de ciudadanos palestinos supusieron cargos presentados contra sospechosos, en comparación con el 55% en comunidades judías, según Abraham Initiatives.

Lama Yassin, directora de ciudades y regiones compartidas de Abraham Initiatives, dijo que las relaciones tensas con la policía disuadieron durante mucho tiempo a los ciudadanos palestinos de pedir nuevas comisarías o más agentes en sus comunidades.

Ya no.

“En los últimos años, debido a que la gente está tan deprimida y siente que no puede llevar a cabo la vida diaria... los árabes están diciendo: 'Hagan lo que sea necesario, incluso si significa más policía en nuestros pueblos'”, dijo Yassin.

Los asesinatos se han convertido en un grito de guerra para los partidos políticos liderados por palestinos después de que gobiernos sucesivos prometieran frenar el derramamiento de sangre con pocos resultados. Políticos y activistas ven la oleada de violencia como un reflejo de la aplicación selectiva de la ley y la apatía policial.

"Llevamos 10 años hablando de esto", dijo Aida Touma-Suleiman, miembro del parlamento israelí, el Knéset.

Ella calificó la actividad policial en las comunidades palestinas como “castigo colectivo”, señalando que cuando los judíos son víctimas de violencia, la policía a menudo establece bloqueos en pueblos palestinos vecinos, inunda áreas con agentes y arresta a sospechosos en masa.

“El único bando que puede ser capaz de aplastar a una mafia es el estado y el estado no está haciendo nada excepto dejar que (el crimen organizado) entienda que son libres de hacer lo que quieran”, dijo Touma-Suleiman.

Muchas comunidades sienten que la impunidad ha empeorado, agregó, bajo el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, quien con autoridad sobre la policía ha lanzado campañas agresivas y visibles contra otros crímenes, apuntando a protestas y presionando por operaciones más duras en Jerusalén Oriental y la ocupada Cisjordania.

La policía israelí rechaza las acusaciones de prioridades sesgadas, diciendo que los asesinatos en estas comunidades son una prioridad principal. La policía también ha dicho que las investigaciones son difíciles porque los testigos no siempre cooperan.

“Las decisiones de investigación se guían por evidencia, consideraciones operativas y el proceso debido, no por indiferencia o falta de priorización”, dijo la policía en un comunicado.

Demandas sin respuesta

En Kafr Yasif, Ashraf Safiya prometió que su hijo no se convertiría en solo otra estadística.

Acababa de llegar a casa de su trabajo como dentista y de hablar por teléfono con Nabil cuando se enteró del tiroteo. Corrió a la escena para encontrar la ventana del auto destrozada mientras Nabil era llevado de urgencia al hospital. Los médicos allí lo declararon muerto.

“La idea era que la sangre de este niño no se desperdiciaría”, dijo Safiya sobre las protestas que ayudó a organizar. “Si la gente deja de preocuparse por estos casos, vamos a tener solo otro caso y otro caso”.

Las autoridades dijeron el mes pasado que se estaban preparando para presentar una acusación contra un joven de 23 años arrestado en un pueblo vecino en relación con el tiroteo. Dijeron que el objetivo previsto era un pariente, refiriéndose al primo que estaba con Nabil esa noche.

Y describieron a Nabil como una víctima de lo que llamaron "disputas familiares dentro de la sociedad árabe".

En una manifestación a finales de enero en Kafr Yasif, los manifestantes llevaban retratos de Nabil y Nidal Mosaedah, otro joven local asesinado en la violencia. La policía disolvió la protesta, diciendo que duró más de lo autorizado, y arrestó a sus líderes, incluido el exjefe del consejo municipal.

La demostración de fuerza, dijeron los residentes, pudo haber sofocado una protesta, pero no hizo nada para detener los asesinatos.

___

Hazboun informó desde Jerusalén.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.