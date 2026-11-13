Singapur habría confiscado el pasaporte de Alice Huang, la presunta espía china vinculada con exCEO de Nvidia

Singapur prohibió la entrada al país a Alice Huang tras considerar que no existían pruebas suficientes para acusar a la supuesta espía china, quien se encuentra en el centro del escándalo que ha provocado la destitución del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Alice Huang, exdirectora ejecutiva de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur, estaba siendo investigada por el presunto desvío de servidores informáticos avanzados a China a pesar de las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos.

La investigación comenzó a principios de 2025 y fue independiente del escándalo de espionaje.

El Ministerio del Interior de Singapur declaró que la Srta. Huang había proporcionado a la policía “información que sabía que era inexacta” durante la investigación y había restado importancia a su papel en Megaspeed, un comprador clave de chips Nvidia en el sudeste asiático.

Sin embargo, no había pruebas suficientes para demostrar que hubiera cometido ningún delito.

Alice Huang con Jensen Huang, el ex director ejecutivo de Nvidia ( TVBS )

“Singapur no tolera que las empresas utilicen su vínculo con el país para eludir o violar los controles de exportación de otros países mediante fraude o prácticas deshonestas”, declaró el ministerio.

La Srta. Huang, también conocida como Huang Le, residía en Hong Kong y no en Singapur.

Según el Ministerio del Interior, ella abandonó Singapur en febrero después de que las autoridades le devolvieran su pasaporte, que había sido confiscado como parte de las indagaciones, y le prohibieran volver a entrar al país.

Según informó Bloomberg News, citando a personas anónimas familiarizadas con el asunto, la mujer ahora vive en China.

El fiscal general de EE. UU., Todd Blanche, declaró el jueves que el Departamento de Justicia estadounidense no había llegado a ninguna conclusión sobre si la Srta. Huang era una espía china.

De acuerdo con los informes, funcionarios de inteligencia estadounidenses anónimos sospechaban que la Srta. Huang actuaba en nombre de varias agencias de espionaje chinas, una acusación que Pekín negó.

El Ministerio del Interior de Singapur también reveló que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU. había realizado una verificación de envíos en Megaspeed en junio del año pasado, cuando la Srta. Huang era la directora ejecutiva de la empresa.

El ministerio afirmó que esa había sido la primera vez que las autoridades singapurenses tenían conocimiento del interés de Washington en Megaspeed y en la Srta. Huang. La policía la interrogó y le confiscó el pasaporte ese mismo día.

Posteriormente, la Srta. Huang fue investigada por posibles delitos, incluida la compra de servidores que fueron enviados a Malasia a través de Singapur sin entrar en el mercado singapurense.

El ministerio indicó que las investigaciones sobre Megaspeed y al menos seis individuos seguían en curso.

El organismo gubernamental hizo hincapié en que el país “no [permitiría] que empresas o particulares [abusaran] del entorno empresarial de Singapur para participar en fraudes o prácticas deshonestas” y que cooperarían con las autoridades extranjeras cuando procediera.

Por su parte, un vocero de Megaspeed declaró el jueves que la empresa se tomaba “muy en serio” sus obligaciones en virtud de las leyes de control de exportaciones de EE. UU. y que había cooperado con las inspecciones estadounidenses.

Estos acontecimientos se producen en medio del escrutinio de la supuesta relación sentimental de la Srta. Huang con el exejecutivo de Nvidia y de las acusaciones de que aquella trabajaba para la inteligencia china.

Traducción de Sara Pignatiello