¿Quién es Alice Huang, la mujer envuelta en el escándalo de espionaje de Nvidia?

Ella estaba haciendo carrera en finanzas en China antes de pasarse al sector tecnológico con un puesto de liderazgo en una empresa de centros de datos en Singapur. Él es el destacado director ejecutivo de Nvidia, la empresa con sede en California que fabrica chips informáticos de los que dependen los sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Un romance entre Jensen Huang, de Nvidia, y Alice Huang, sospechosa de trabajar como espía para Beijing, ha sacudido los mundos de la tecnología y la política.

La empresaria china, también conocida como Huang Le, mantenía una relación cercana con Jensen Huang, según informes del New York Times en día recientes. Los principales responsables de políticas públicas en Estados Unids, según el diario, fueron informados de que la inteligencia indicaba que ella era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China, reclutada para influir en Nvidia a fin de hacer sus chips disponibles en China.

En una fotografía de la pareja que se compartió ampliamente, Jensen Huang y las personas que lo rodean sostienen bebidas en Taipéi, mientras Alice Huang está sentada detrás de él, aparentemente observándolo mientras conversa. La imagen fue publicada en 2024 por la empresa de software NetThunder en su página de LinkedIn.

Sigue sin estar claro cuánto tiempo duró el romance y cuándo exactamente pudo haber terminado la relación. The Associated Press no pudo comunicarse con Alice Huang para solicitar comentarios.

Quién es Alice Huang

Hay muy poca información disponible sobre Alice Huang.

Fue una ejecutiva de finanzas en China antes de involucrarse en inteligencia artificial, centros de datos y chips informáticos.

Se convirtió en 2023 en directora de Megaspeed, con sede en Singapur, que se describe como un “socio de NVIDIA en la tecnología de nube”. El año pasado, Megaspeed fue objeto de escrutinio por parte de Estados Unidos por presuntamente eludir restricciones de exportación Unidos y canalizar a usuarios chinos una gran cantidad de chips avanzados de Nvidia.

Megaspeed se constituyó en 2015 en Singapur con el nombre 7Road International, después de escindirse como el brazo en el extranjero de un desarrollador chino de videojuegos, según registros corporativos.

Los documentos muestran que, en marzo de 2023, cambió su nombre a Megaspeed International, y todas las acciones fueron transferidas a Huang Le Limited, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Ese mismo mes, Alice Huang se convirtió en la accionista controladora de Megaspeed, según una investigación de C4ADS, una organización sin fines de lucro con sede en Washington enfocada en la seguridad global.

Pero para noviembre de 2023, ella ya no figuraba como directora en Megaspeed, y todas sus acciones fueron transferidas a un empresario singapurense, Tan Yong Pong, quien también es conocido como James Tan.

Aunque los registros públicos sugieren que Alice Huang dejó Megaspeed, la empresa Culper Research publicó un informe en mayo de este año según el cual un empleado de Megaspeed dice que Huang “en realidad sigue siendo nuestra jefa” y aún participaba en las operaciones diarias de la empresa.

Antes de Megaspeed, Alice Huang ocupó previamente cargos de alto nivel en la firma china Shanghai Hexi Investment Co. aproximadamente entre 2015 y 2017, según publicaciones en redes sociales y registros de Simuwang, una base de datos china de capital privado.

Sus funciones en Hexi incluyeron subdirectora general, directora ejecutiva y miembro del comité de inversiones, según publicaciones de Hexi en redes sociales, entre otros posibles cargos.

El fundador de Hexi, Kang Wei, que aparecía en algunos registros junto a Alice Huang, fue multado en 2018 por el regulador de valores de China con 400.000 yuanes (60.000 dólares) por mala praxis financiera, mientras que Hexi fue multada con 17,7 millones de yuanes (2,7 millones de dólares).

Antes de eso, Alice Huang trabajó en la división de banca privada de HSBC en Hong Kong y en CITIC Securities, un banco de inversión chino.

HSBC y CITIC no han respondido a una solicitud de comentarios sobre su historial laboral.

China niega enfáticamente que Alice Huang fuera espía suya. Su Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó esta semana que la “acusación de espionaje chino carece de fundamento. No es más que difamación contra China”.

Por qué Megaspeed está en el centro de la controversia

Con la aparición del más reciente escándalo, la empresa de computación de inteligencia artificial Megaspeed, con sede en Singapur, donde Alice Huang era una alta ejecutiva, vuelve a estar bajo los reflectores.

Megaspeed, cliente de Nvidia, se constituyó originalmente en 2015 antes de cambiar su nombre a Megaspeed International en 2023. Nvidia incluye a Megaspeed como socio en su sitio web, mientras que Megaspeed afirma en su sitio que es “un socio comercial central del negocio de nube de NVIDIA en la región Asia-Pacífico”.

Era el brazo de videojuegos en el extranjero del desarrollador 7Road Holdings Ltd., con sede en Shenzhen.

A finales del año pasado, Megaspeed negó acusaciones de que estaba canalizando chips de Nvidia hacia China, señalando en un comunicado que “no ha habido evidencia de violaciones relacionadas con la transferencia ilícita de chips ni de actividades ilegales”.

El gobierno de Singapur indicó a finales de octubre, tras nuevos informes de que Alice Huang era acusada de ser una fuente de inteligencia china, que las autoridades estaban investigando a Megaspeed y que Singapur “no tolera empresas” que eludan o violen los controles de exportación de otros países. Sin embargo, añadió que no se habían realizado investigaciones con respecto a Alice Huang.

Megaspeed no ha respondido a una solicitud de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.