Un adolescente muere tras ser atacado por un león mientras grababa un video para TikTok

Un adolescente pakistaní murió tras ser atacado por un león durante la grabación de un video de TikTok en una granja de cría privada en Lahore.

La víctima, de 19 años e identificada como Taha, trabajaba en la granja de la ciudad de Lahna.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 5 p. m. hora local del 11 de noviembre.

Nouman Hassan, que cuenta con unos 2,5 millones de seguidores en Instagram y 928.000 en TikTok, llegó a la granja y llamó a Taha para grabar un video con el león para las redes sociales, según informó la BBC, citando una denuncia policial.

Según la denuncia presentada por su padre, Munir Ahmed, Hassan supuestamente sacó al león de la jaula y comenzó a grabar un video. Fue entonces cuando el león atacó repentinamente al adolescente.

Hassan llevó a Taha a un hospital privado de la zona, pero el adolescente falleció a causa de sus heridas.

Posteriormente, la policía arrestó a Hassan y al propietario de la granja, identificado como Fayyaz, y precintó las instalaciones.

La policía afirmó que los detenidos intentaron ocultar la verdad y presentaron el incidente como un ataque de perro. “La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana”, declaró un portavoz de la policía de Lahore.

“Nadie puede permitir que se ponga en riesgo la vida humana en nombre de un pasatiempo o entretenimiento. Se investigará cualquier intento de ocultar los hechos y cualquier acto de negligencia”.

La policía indicó que estaba investigando si las instalaciones contaban con el permiso para mantener al felino y si seguían los protocolos de seguridad.

Las cuentas de redes sociales de Hassan están repletas de cientos de videos que lo muestran interactuando con grandes felinos, a veces participando en juegos bruscos con los animales.

En Pakistán, poseer leones, guepardos, tigres, pumas y jaguares se considera un símbolo de estatus y es legal, siempre que los animales estén registrados y se pague una tasa única de 50 000 rupias ($180). Sin embargo, la normativa exige que estos animales se mantengan fuera de los límites de la ciudad.

En enero, un niño de ocho años perdió un brazo tras ser atacado por un león doméstico en una granja de cría privada en la zona de Sabzazar, en Lahore.

En otro incidente, una niña resultó herida cuando se escapó un león mascota que era transportado en un rickshaw.

El año pasado, las autoridades iniciaron una ofensiva contra la tenencia ilegal de leones como mascotas, tras un incidente en Lahore donde un león escapó e hirió a una mujer y a sus dos hijos.

Traducción de Olivia Gorsin