Colette Kress asume cargo de CEO interina de Nvidia tras renuncia de Jensen Huang

Nvidia ha designado como directora general interina a una veterana ejecutiva con 13 años en la empresa, responsable de algunos de sus mayores acuerdos de financiación, luego que la renuncia abrupta de su líder de larga data sacudiera Silicon Valley.

Nvidia recurrió a Colette Kress para tomar el control el jueves, después que Jensen Huang dejara el cargo en medio de reportes sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una supuestamente con una espía china. Kress es una ejecutiva financiera de alto rango que se comunicaba con regularidad con analistas e inversionistas de Wall Street a medida que la compañía se convertía en un pilar de 4 billones de dólares en la industria de la inteligencia artificial.

Kress ha sido una arquitecta clave de la estrategia de Nvidia de forjar alianzas e invertir en empresas que también son clientes, en lo que se conoce como acuerdos de “financiación circular”. Estos arreglos han generado inquietudes sobre el riesgo financiero.

Por ejemplo, Nvidia posee una participación de casi el 13% en la empresa neocloud CoreWeave, que compra chips de Nvidia y alquila la potencia de cómputo a compañías que desarrollan modelos de IA. Cuando las acciones de Nvidia bajaron el jueves, las de CoreWeave se desplomaron un 7%.

La empresa también tiene acuerdos de financiación con el laboratorio de IA OpenAI y la neocloud Nebius, entre otros.

Kress se incorporó al fabricante de chips de California en 2013 como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera. Sustituye a Jensen Huang, conocido por su chaqueta de cuero negro, quien se convirtió en una especie de portavoz global del poder de la IA, cuya salida repentina inquietó a Wall Street.

Las acciones han caído más de un 30% desde que alcanzaron un máximo histórico en octubre, y bajaron otro 5% el jueves.

Figura singular en el mundo tecnológico, Huang enfrentó crecientes exhortos a dejar el cargo después que The New York Times publicara sobre su relación con una mujer señalada como presunta espía china. A última hora del miércoles, el diario y otros medios reportaron sobre otra relación inapropiada entre Huang y otra ejecutiva de Nvidia que estaba bajo su supervisión.

En un comunicado el jueves, Kress afirmó que la “fortaleza” de Nvidia “siempre ha provenido de su gente” y que se apoyará en la “extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”.

Los chips de alta gama de Nvidia se han convertido en los bloques de construcción con los que se desarrolla la IA. Y en su papel como directora financiera, Kress fue una arquitecta clave en acuerdos de financiación con muchos de los mayores clientes de Nvidia, que incluyen a titanes de la IA desde Anthropic hasta CoreWeave.

El analista financiero de Yorkville Ives, Dan Ives, comentó el jueves que él y su equipo son “grandes admiradores” de Kress, aunque no está convencido de que vaya a ser el reemplazo permanente de Huang.

“Colette Kress ha construido una enorme credibilidad interna y externamente”, escribió Ives, pero hay una “buena probabilidad de que el consejo de Nvidia busque por fuera a un director ejecutivo”.

Kress tiene una larga trayectoria en el mundo tecnológico. Antes de incorporarse a Nvidia, trabajó en Cisco, Microsoft y Texas Instruments en diversos cargos, según una biografía ejecutiva en el sitio web de la empresa. Es egresada de la Universidad de Arizona y tiene un MBA de la Universidad Metodista del Sur.

Gracias al alza de las acciones de Nvidia, Kress es una de las ejecutivas más ricas del mundo, con un patrimonio personal estimado por Forbes en junio en más de 1.000 millones de dólares, aunque las acciones de Nvidia han caído casi un tercio desde entonces. Recibió un paquete de compensación valorado en 14 millones de dólares para el año fiscal 2026 de Nvidia, según el documento de representación de la compañía.

Nvidia no abordó directamente las relaciones extramatrimoniales en el anuncio del jueves. Pero durante el fin de semana, la empresa indicó que estaba investigando si Huang fue “el objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjero”, y el entonces director ejecutivo se disculpó por separado por haber sido infiel a su esposa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha desestimado las acusaciones de espionaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.