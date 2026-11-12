Megaspeed, empresa clave en escándalo del CEO de Nvidia, promete cooperar con pesquisa de EEUU

Megaspeed, la empresa tecnológica con sede en Singapur que está en el centro del escándalo del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se comprometió el jueves a cooperar con las investigaciones sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En su primer comunicado desde que Huang admitió haber mantenido un amorío con una mujer china exejecutiva de la empresa, Megaspeed International señaló que se toma “muy en serio” su obligación de cumplir las leyes estadounidenses de control de exportaciones.

“Megaspeed está comprometida a trabajar de manera constructiva y transparente con el gobierno de Estados Unidos”, indicó el comunicado, firmado por su presidente y director ejecutivo, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan.

Según reportes, la junta directiva de Nvidia se reunió para analizar la situación de Huang, pero no se ha dado a conocer ningún resultado de esas conversaciones.

La empresa ha dicho que no tenía “ninguna razón para creer” que se hubieran comprometido la seguridad nacional o secretos de Nvidia, pero que su investigación examinaría toda la información disponible.

Los detalles sobre la aventura de Huang no están claros. The New York Times reportó que la mujer era Alice Huang —quien también usa el nombre Huang Le—, y que era una alta ejecutiva de Megaspeed. La empresa destaca en su web su colaboración con Nvidia.

El mes pasado, el Times informó que agencias de inteligencia estadounidenses descubrieron que Huang había desarrollado una relación cercana con Alice Huang —y determinaron que ella proporcionaba información directamente a Beijing. El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el FBI estaba investigando los hechos.

El año pasado, Megaspeed enfrentó señalamientos por el supuesto envío ilícito chips avanzados de computadora de Nvidia a China, pero en diciembre dijo que no había “ninguna evidencia” de esas exportaciones. Singapur también ha indicado que está investigando esas acusaciones.

China ha negado su participación en un intento de atrapar a Huang, quien dirige una de las empresas más valiosas del mundo. La firma se ha convertido en clave por fabricar chips que impulsan la inteligencia artificial. Huang ha presionado a Washington para flexibilizar las limitaciones a las ventas de chips de Nvidia a China en los últimos años, y en enero obtuvo la aprobación de Trump para comercializar sus chips H200.

En su comunicado del jueves, Megaspeed dijo que ha cooperado con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que se encarga de hacer cumplir las restricciones de seguridad nacional sobre las exportaciones de tecnología, y que estaba lista para “cooperar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental relevante de Estados Unidos”.

Además, apuntó que contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para realizar un “inventario integral” de sus chips de computadora y verificar sus controles de exportación.

“Megaspeed acepta el escrutinio gubernamental apropiado y está comprometida a demostrar mediante acciones concretas que opera de manera responsable, transparente y de conformidad con las leyes estadounidenses aplicables”, señaló.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.