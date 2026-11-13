Otras seis mujeres acusan a Russell Brand de conducta sexual inapropiada

Según un informe, Russell Brand fue acusado de conducta sexual inapropiada y comportamiento depredador por otras seis mujeres.

El comediante caído en desgracia comenzó esta semana a cumplir una condena de diez años y medio de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.

Las nuevas acusaciones, publicadas como parte de una investigación de The Times y The Sunday Times, incluyen las afirmaciones de una mujer que afirma que Brand tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento y que luego se disculpó.

Según The Times, la mujer, que afirmó haber mantenido una relación intermitente con Brand a finales de la década de 2000 tras una reunión profesional en su casa de Londres, declaró que el humorista siguió teniendo relaciones sexuales con ella a pesar de que ella le decía “no, detente”.

Tras el presunto incidente, la mujer afirmó que Brand se disculpó con ella en persona y por mensaje de texto.

Russell Brand fue condenado el lunes a 10 años y medio de cárcel (James Manning/PA) ( PA Wire )

Otra mujer que conoció a Brand cuando hacía cola para reunirse con él junto a una amiga en 2007, a la edad de 19 años, dice que durante el acto sexual le dijo: “Es doloroso”.

Afirmó que Brand no se detenía y añadió: “Y entonces empeora y es realmente doloroso. Y yo le digo que pare, pero no para”.

La mujer afirmó que Brand dijo después: “Esta noche fue consensuada. Nadie hizo nada que no quisiera hacer”.

Las nuevas acusaciones no podían hacerse públicas hasta que concluyera el caso penal contra Brand para evitar perjudicar el proceso judicial, pero todas las mujeres hablaron con los periodistas antes de escuchar las acusaciones en el juicio.

Brand, de 51 años, fue declarado culpable la semana pasada de violación y agresión sexual tras un juicio de cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Según The Times, la mitad de las nuevas denunciantes habían asistido a sus espectáculos o conciertos, donde él utilizaba su fama para ligar con mujeres.

Según The Times, el abogado de Brand dijo inicialmente que consideraría solicitar una “medida cautelar” y exigió más tiempo para responder, pero el plazo acordado posteriormente expiró sin que se produjera respuesta.

Brand ha negado previamente haber cometido irregularidades y afirmó que todas sus relaciones fueron consensuales.