Nuevo video muestra la última entrega de un repartidor de DoorDash que desapareció misteriosamente

Unas imágenes de vigilancia recientemente publicadas muestran a un repartidor de DoorDash de Pensilvania, Estados Unidos, que se encuentra desaparecido, realizando su última entrega antes de desvanecerse sin dejar rastro.

Zachariah Schuck (32) no llegó a casa con su esposa tras completar un parto el 22 de octubre en Monaca, Pensilvania, a unos 40 km al noroeste de la ciuda de Pittsburgh. La pareja había dado la bienvenida a su segundo hijo casi al mismo tiempo que Schuck perdió su trabajo como gerente de las sucursales en Pensilvania y Ohio de Penke, una empresa de arrendamiento de camiones.

Un video facilitado por el restaurante New Sheffield Café, en el suburbio Center Township, a los medios de comunicación locales, muestra a Schuck llegando al restaurante con una camisa de franela azul y roja, jeans y botas marrones. Sale con un pedido de comida, regresa a su auto y se marcha para realizar la entrega, que se completó alrededor de las 6:30 p. m.

Aproximadamente 90 minutos después, el vehículo de Schuck fue encontrado abandonado en la avenida Croxall, en un vecindario residencial del municipio Hopewell, otro suburbio de Pittsburgh. Los investigadores afirman que su teléfono dejó de funcionar casi al mismo tiempo.

La policía ha descartado como sospechoso a la persona que recibió el último envío de Schuck, según declaró su padre, Carl Schuck, al periódico New York Post.

open image in gallery Zachariah Schuck, de 32 años, de Pensilvania, lleva tres semanas desaparecido ( Departamento de Policía del Municipio North Sewickley )

open image in gallery Las imágenes de vídeo de vigilancia recién publicadas muestran a Schuck, vestido con una camisa de franela azul y roja, entrando y saliendo del New Sheffield Café en la ciudad de Aliquippa ( New Sheffield Café )

Sin embargo, los investigadores aún no han podido determinar qué sucedió después de que el auto de Schuck fuera abandonado. Su padre declaró que la policía había revisado las imágenes de la cámara Ring de la calle donde se encontró el vehículo y había visto a un hombre no identificado bajando del mismo. Pero las imágenes aún no han aportado ninguna respuesta.

“He estado pensando en esto toda la mañana”, dijo Carl Schuck al medio, y siguió: “En resumen, hasta que no sepamos quién salió del vehículo —porque no puedo verificar que sea Zach—, no podremos determinar qué sucedió”.

Carl Schuck dijo que su hijo no tenía enemigos conocidos ni antecedentes de problemas de salud mental, pero que recientemente había perdido su trabajo.

“No había indicios de ningún tipo de problema mental o estrés que mostrara, pero con la economía como está y con la pérdida de su trabajo, había mucha presión”, dijo Carl Schuck.

open image in gallery La policía pide a los vecinos de la zona de Davidson Heights, en Hopewell (Pensilvania), que revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad domésticas y de otros sistemas de vigilancia en busca de cualquier indicio de Schuck ( Departamento de Policía del Municipio North Sewickley )

Su padre también compartió varias posibles explicaciones para su desaparición.

“Podría haber sido un robo de auto. Alguien sugirió que tal vez se había arrojado desde el puente Vanport [que está cerca]. Pero todo eso es irrelevante mientras no podamos verificar quién salió del auto”, dijo.

La policía instó a los residentes del área de Davidson Heights, en Hopewell, a revisar las cámaras de seguridad de sus hogares y otras grabaciones de vigilancia en busca de cualquier señal de Schuck.

En un comunicado emitido el miércoles, DoorDash declaró a The Independent: “Nuestros corazones están con la familia y los amigos del Sr. Schuck mientras esperan respuestas. Estamos en contacto con las autoridades y apoyaremos su investigación en todo lo que podamos”.

Traducción de Sara Pignatiello