El ayatolá Jamenei huirá a Moscú si las protestas superan a las fuerzas de seguridad, según informe

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, tendría un plan para huir a Rusia si las protestas en curso superan la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, según un informe de inteligencia.

El dirigente, de 86 años, abandonaría Teherán acompañado por hasta 20 asesores y familiares si se confirma que el Ejército y los cuerpos encargados de reprimir las manifestaciones comienzan a desertar o desobedecer órdenes, según reveló una fuente de inteligencia al diario The Times.

“El ‘plan B’ está diseñado para Khamenei y su círculo más cercano, incluidos su hijo y heredero designado, Mojtaba”, añadió la fuente.

Khamenei huiría a Moscú, ya que sería su única opción restante, según fuentes de inteligencia ( AP )

Las protestas, que hasta el lunes habían dejado al menos 17 muertos según grupos de derechos humanos, estallaron por el colapso de la moneda iraní. Sin embargo, algunas manifestaciones derivaron en pedidos abiertos para derrocar al ayatolá.

Según Beni Sabti, exoperativo de inteligencia israelí que sirvió durante décadas y desertó ocho años después de la revolución islámica de 1979, Moscú sería el destino más probable de Khamenei: “Es su única opción real”, afirmó.

El ayatolá “admira a Vladimir Putin y la cultura iraní es más similar a la rusa”, por lo que Rusia sería su destino elegido en caso de verse obligado a huir del país, afirmó la fuente citada.

Organizaciones de derechos humanos acusan al régimen de Jameneí de atacar indiscriminadamente a civiles ( Reuters )

El plan de escape incluiría una “ruta de salida desde Teherán”, así como la “reunión de activos, propiedades en el extranjero y dinero en efectivo para facilitar un traslado seguro”, según el mismo informe.

Mientras tanto, los esfuerzos del régimen iraní por contener la creciente ola de protestas contra el gobierno no han logrado estabilizar la situación. A la tensión interna se sumó la advertencia del expresidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con intervenir en apoyo a los manifestantes. La amenaza cobró mayor fuerza luego de la captura del venezolano Nicolás Maduro en territorio estadounidense, señalaron funcionarios y fuentes de inteligencia el lunes.

No obstante, hasta ahora las protestas no han alcanzado la magnitud de los disturbios que sacudieron a Irán en 2022 y 2023 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía de la moral por presuntamente violar la ley del hiyab, cuyo fallecimiento provocó indignación global y una ola de movilizaciones sin precedentes en el país.

Algunos manifestantes fueron escuchados gritando consignas como "Abajo la República Islámica" o "Muerte al dictador" ( Fars News Agency )

No obstante, las protestas se expandieron rápidamente más allá del reclamo económico inicial, canalizando frustraciones más profundas de la población. En las calles, algunos manifestantes corearon consignas como “Abajo la República Islámica” y “Muerte al dictador”, en alusión directa al ayatolá Ali Khamenei.

Si bien las autoridades han calificado de legítimas las demandas vinculadas a la situación económica y han prometido abordarlas mediante el diálogo, la respuesta estatal ha sido una represión brutal. Organizaciones de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad del régimen de realizar “ataques indiscriminados contra civiles”.

El malestar también ha sido impulsado por el creciente abismo entre los ciudadanos comunes y una élite clerical y militar privilegiada, en un contexto marcado por la mala gestión, la inflación descontrolada y altos niveles de corrupción.

Ante la escalada de tensiones, el presidente Masoud Pezeshkian instó al diálogo y prometió una serie de reformas para estabilizar los sistemas monetario y bancario, además de proteger el poder adquisitivo de la población.

Traducción de Leticia Zampedri