Evidencia indica que explosión que mató a 165 personas en escuela iraní fue por ataque de EEUU

Imágenes satelitales, análisis de expertos, un funcionario de Estados Unidos e información pública difundida por los ejércitos de Estados Unidos e Israel apuntan a que una explosión que mató a decenas de niñas en una escuela de Irán seguramente fue causada por bombardeos de Estados Unidos, que también alcanzaron un complejo adyacente asociado con la Guardia Revolucionaria de Irán.

El ataque del 28 de febrero, que provocó el mayor número de muertes civiles desde que comenzó la guerra, ha sido objeto de duras críticas por parte de las Naciones Unidas y de observadores de derechos humanos. Más de 165 personas murieron, la mayoría de ellas niñas, en la explosión que se registró durante el ataque que lanzaron Estados Unidos e Israel mientras los niños asistían a la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, según medios estatales iraníes.

Imágenes satelitales tomadas el miércoles y revisadas por The Associated Press muestran que la mayor parte de la escuela en la ciudad de Minab, a unos 1.100 kilómetros (680 millas) al sureste de Teherán, quedó reducida a escombros, con una forma de media luna abierta en su techo. Expertos señalan que el patrón concentrado de daños que es visible en las fotos satelitales es compatible con un ataque aéreo dirigido.

Irán ha culpado a Israel y a Estados Unidos por la explosión. Ninguno de los dos países ha asumido la responsabilidad. Al ser cuestionado sobre el ataque a la escuela en una rueda de prensa del Pentágono el miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que “lo único que puedo decir es que estamos investigando”.

Varios factores apuntan a un ataque de Estados Unidos.

Uno de ellos es el inicio de una evaluación del incidente por parte del ejército de Estados Unidos. Según las directrices del Pentágono sobre los procesos para mitigar el daño a civiles, se inicia una evaluación después de que un grupo de investigadores hace una determinación inicial de que el ejército de Estados Unidos podría tener responsabilidad. Un funcionario de Estados Unidos dijo a la AP que el ataque muy probablemente fue de Estados Unidos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar sobre el asunto de manera pública.

Otro factor es la ubicación de la escuela —junto a una base de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Hormozgán y cerca de un cuartel de su brigada naval—. El ejército de Estados Unidos se ha centrado en objetivos navales y ha reconocido ataques en la provincia, incluido uno en las inmediaciones de la escuela.

Israel, que ha negado haber realizado el ataque, se ha centrado en zonas de Irán más cercanas a Israel y no ha informado de ataques al sur de Isfahán, a 800 kilómetros (500 millas) de distancia. Estados Unidos opera buques de guerra en el mar Arábigo, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln, por lo que la escuela queda a su alcance.

Al ser consultado por la AP sobre sus hallazgos, el portavoz del Comando Central del ejército de Estados Unidos, el capitán Tim Hawkins, declaró: “Sería inapropiado comentar dado que el incidente está bajo investigación”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a reporteros el viernes que no tenía novedades sobre la investigación y no respondió directamente a una pregunta sobre si Trump estaba satisfecho con el ritmo de la pesquisa.

“Mi suposición es que probablemente hubo algunas actividades allí recientemente y las detectaron y rastrearon, pero... no sabían o no tenían una base de datos actualizada de que allí había una escuela de niñas y la bombardearon”, expresó Farzin Nadimi, un investigador sénior del Washington Institute for Near East Policy que estudia el ejército de Irán.

Imágenes satelitales muestran daños

La escuela está junto a un complejo amurallado que en los mapas figura como el Complejo Cultural Seyyed Al-Shohada de la Guardia Revolucionaria, que incluía una farmacia, un gimnasio y un campo deportivo.

Además de la escuela, las fotos satelitales muestran que las explosiones alcanzaron al menos cinco edificios del complejo de la Guardia Revolucionaria, dejando la zona marcada por cráteres, agujeros ennegrecidos en los techos y montones de escombros.

Aplicaciones iraníes de mapas en línea muestran un área de alojamiento de las Brigadas Assef a unos 150 metros (165 yardas) de la escuela, dentro del complejo de la Guardia Revolucionaria. El 16to Grupo Costero de Misiles Assef forma parte de la marina de la Guardia Revolucionaria, señaló Nadimi. El 1er Distrito Naval, al que pertenecen las Brigadas Assef, es responsable del estrecho de Ormuz, la angosta desembocadura del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo y gas natural que se comercia.

Tras el ataque, un video de la radiodifusora estatal de Irán verificado por la AP mediante imágenes satelitales mostró decenas de tumbas recientes excavadas en un cementerio cercano. Nadimi indicó que es probable que la escuela educara a hijas de personal de la Guardia Revolucionaria.

El ataque ha suscitado una amplia condena por parte del secretario general de las Naciones Unidas y de grupos internacionales de derechos humanos. Además ha habido reportes de más bombardeos contra otras escuelas en Irán.

Atacar escuelas sería una violación clara de las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, señaló Elise Baker, abogada sénior del Atlantic Council, un centro de estudios sin fines de lucro con sede en Washington.

“Los ataques sólo pueden dirigirse legalmente contra objetivos militares y combatientes, pero la escuela era un objeto civil y los estudiantes y maestros eran civiles”, indicó Baker. “La proximidad de la escuela a instalaciones (de la Guardia Revolucionaria) y la asistencia de hijos de miembros (de la Guardia) a la escuela no cambian esa conclusión: era un objeto civil”.

El patrón de daños indica que fue un ataque dirigido

Tres expertos dijeron a la AP que las imágenes satelitales y los videos del lugar indican con fuerza que múltiples municiones impactaron el complejo. Lo que complica cualquier evaluación es la falta de imágenes de fragmentos de bombas de la explosión. Ninguna agencia independiente ha llegado al sitio durante la guerra para investigar.

No hay cráteres ni evidencia de bombas impactando en el vecindario circundante, lo que es indicativo de un alto grado de precisión, dijo Corey Scher, un investigador que utiliza imágenes satelitales y datos de radar para estudiar cambios del terreno en zonas de conflicto armado.

“Todos los ataques están agrupados dentro del complejo amurallado”, explicó Scher. “Ese es un nivel de precisión a escala de manzana. Y luego, la mayoría de los ataques básicamente terminan en impactos directos sobre edificios. Ese es otro nivel de precisión”.

Scher señaló que la escuela y los otros edificios alcanzados en el complejo mostraban daños compatibles con el uso de municiones aire-tierra.

“No explotaron en el aire por encima del edificio”, indicó. “Parece que la explosión ocurrió en el momento en que impactaron la superficie, ya fuera el edificio o el suelo”.

Sean Moorhouse, exoficial del Ejército británico y experto en desactivación de artefactos explosivos, dijo que las imágenes satelitales disponibles eran insuficientes para determinar exactamente qué tipo de municiones se usaron en el ataque, pero afirmó que los daños visibles eran compatibles con lo que cabría esperar de impactos de múltiples ojivas de alta explosividad de 2.000 libras (900 kilogramos). Añadió que los múltiples impactos precisos debilitarían cualquier insinuación de que un misil iraní defectuoso alcanzó la escuela.

N.R. Jenzen-Jones, director de Armament Research Services, dijo que la escuela y el complejo de la Guardia Revolucionaria fueron blanco de “múltiples ataques simultáneos o casi simultáneos”. Señaló que en videos de la escuela tomados inmediatamente después del ataque se ve humo elevándose desde el complejo de la Guardia Revolucionaria. También hubo impactos en múltiples edificios visibles en imágenes satelitales y reportes de medios que citan a testigos que dijeron haber escuchado múltiples explosiones.

“Si efectivamente se confirma que un ataque estadounidense o israelí alcanzó la escuela, hay varias posibles fallas en el ciclo de selección de objetivos”, afirmó Jenzen-Jones. “Podríamos estar viendo una falla de inteligencia, probablemente bastante temprana en el proceso, que identificó erróneamente el objetivo o no actualizó una lista de objetivos tras el cambio de uso del edificio”.

___

Biesecker informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Konstantin Toropin y Michelle Price en Washington, y Aamer Madhani en Doral, Florida, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.