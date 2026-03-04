Irán afirma haber tomado el “control total” de una de las principales rutas marítimas del mundo, provocando el caos en el suministro mundial de petróleo y gas mientras el conflicto en Medio Oriente sigue creciendo.

El estrecho de Ormuz es un canal en el Golfo Pérsico a través del cual pasa alrededor de un quinto del petróleo del mundo.

Irán cerró efectivamente la ruta esta semana después de que misiles estadounidenses hundieran varios barcos iraníes. El domingo, el tráfico marítimo había descendido un 80 %, según la empresa de inteligencia marítima Lloyd's List Intelligence.

“Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la marina de la República Islámica”, declaró el miércoles Mohammad Akbarzadeh, oficial de la marina de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas del mundo

Los CGRI han amenazado con prender fuego a cualquier barco que intente atravesar el estrecho. El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que se desplegarían fuerzas de la Armada estadounidense para escoltar a los petroleros “si fuera necesario”.

Los expertos han advertido de que las cadenas de suministro mundiales sufrirán importantes alteraciones y que las restricciones al transporte marítimo podrían elevar los precios del petróleo a tres dígitos.

A continuación veremos por qué el estrecho tiene tanta importancia estratégica.

¿Dónde está el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz se extiende al sur de Irán y solo mide 34 km en su punto más estrecho

El Estrecho de Ormuz se encuentra entre el Golfo Pérsico al norte y el Golfo de Omán al sur, abriéndose al Mar Arábigo y más allá al resto del mundo.

Tiene unos 160 km de largo, pero solo 34 km de ancho en su punto más estrecho.

El paso, flanqueado por tierra, se encuentra en aguas territoriales iraníes, pero se considera una vía navegable internacional y normalmente está abierto a todos los buques. Consta de dos carriles de navegación que permiten el paso del tráfico en direcciones opuestas, cada uno de 3 km de ancho, con otro carril de 3 km de ancho que los separa.

El derecho internacional permite a los países ejercer el control hasta 22 km (12 millas náuticas) de su costa. En su punto más angosto, el paso está bajo control tanto iraní como omaní.

Irán se encuentra a un lado del estrecho, y algunos de los mayores proveedores de petróleo del mundo, como Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí y Omán, al otro lado de las aguas.

¿Qué pasa por el estrecho?

Alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasa por el estrecho

Es uno de los canales marítimos más importantes del mundo, por el que pasan 20 millones de barriles de petróleo al día —una quinta parte del consumo mundial de petróleo— y hasta un tercio del suministro mundial de gas natural licuado.

Esto supone más de 500 millones de barriles de petróleo y 6 millones de toneladas de gas al mes, según Lloyd's List. Gran parte se exporta a mercados asiáticos, como China (el único cliente de petróleo que le queda a Irán), India y Japón.

Es la ruta utilizada por los superpetroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, EAU e Irán.

Alrededor de 3.000 buques de transporte marítimo atraviesan el paso cada mes, entre petroleros, contenedores de gas natural licuado y cargueros, según Lloyd's List. Esto supone más de 30.000 buques al año.

Aunque hay oleoductos en Arabia Saudí y EAU que pueden transportar petróleo, la Administración de Información Energética de EE. UU. afirma que “la mayoría de los productos que transitan por el estrecho no tienen medios alternativos para salir de la región”.

El mes pasado, Irán cerró la vía fluvial medioriental por primera vez desde la década de 1980, mientras las tropas iraníes participaban en maniobras militares con fuego real.

Irán no había amenazado con cerrar el paso ni siquiera durante su guerra de 12 días con Israel el pasado mes de junio, cuando los ataques estadounidense-israelíes derribaron algunas de las instalaciones nucleares y militares clave del país.

Un cuello de botella en el comercio mundial por los bombardeos

El tráfico a través del estrecho se ha reducido drásticamente desde que comenzaron los ataques estadounidenses

Desde que estalló la actual guerra, el paso por la vía navegable se ha paralizado prácticamente, creando un cuello de botella comercial.

Según Lloyd's List Intelligence, el tráfico marítimo se redujo en un 80 % el domingo; por su parte, la editorial Argus Media citó al Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), con sede en Bahréin, para informar de que el movimiento se había reducido en un 94 % desde el sábado. Solo pasaron tres barcos, según el JMIC, muy por debajo de la media de 138.

Según los informes, unos 150 buques han echado el ancla cerca del estrecho. Cientos de otros han echado el ancla cerca de los países del Golfo al interrumpirse el tráfico marítimo.

Al menos cuatro petroleros se han visto afectados por la catástrofe, y las aseguradoras marítimas han retirado la cobertura. Al menos un miembro de una tripulación india resultó muerto, según Euro News. Varios informes de publicaciones especializadas sugieren que otras personas han resultado heridas.

En un mensaje publicado el martes en la red social Truth Social, Trump afirmó que la Armada estadounidense comenzaría a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz “lo antes posible”.

“¡Pase lo que pase, EE. UU. garantizará el libre flujo de energía al mundo!”, escribió, y añadió: “¡El poder económico y militar de EE. UU. es el mayor de la Tierra!. Más acciones por venir”.

En su mensaje, el presidente añadió que ordenaba a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE. UU., agencia gubernamental centrada en la inversión extranjera en infraestructuras, que ofreciera “seguros contra riesgos políticos y garantías para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el Golfo”.

Los ataques estadounidenses se han extendido a aguas internacionales: el ejército torpedeó un buque de guerra iraní en el océano Índico, a 40 millas náuticas (74 km náuticos) de la costa de Sri Lanka. Al menos 80 personas murieron y otras 100 están desaparecidas. Es probable que los bombardeos agraven una crisis que ya ha paralizado el transporte marítimo.

Vista aérea de la costa iraní y de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz

Efectos sobre los precios del petróleo y la economía mundial

Cualquier interrupción del tráfico a través del Estrecho de Ormuz es muy perjudicial para el comercio de petróleo.

“No se puede exagerar la magnitud de lo que está en juego”, afirmó Hakan Kaya, gestor de carteras de la empresa de inversiones Neuberger Berman.

Una ralentización parcial de una o dos semanas podría ser absorbida por las petroleras, según explicó. Pero un cierre total, o casi total, que durase un mes o más empujaría los precios del crudo, que el martes cotizaban en torno a los 80 dólares, “hasta los tres dígitos” y los del gas natural europeo “hacia o por encima de los niveles de crisis vistos en 2022”.

Las amenazas a la ruta han disparado los precios mundiales de los rubros energéticos en el pasado, incluso durante la guerra entre Israel e Irán en junio de 2025.

China y Japón, que se verán gravemente afectados, han pedido una desescalada inmediata del conflicto. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró el martes, al ser preguntado por el posible impacto en el suministro de petróleo del país asiático, que China tomaría las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad energética.

Traducción de Sara Pignatiello