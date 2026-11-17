Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán, pese a que el presidente Donald Trump había asegurado que la guerra estaba “prácticamente terminada” tras su contundente derrota en las elecciones de mitad de mandato.

Según informó un funcionario a Reuters, un avión de combate estadounidense atacó una plataforma de lanzamiento de misiles en la isla iraní de Qeshm, en represalia por los ataques de Teherán contra personal y recursos militares de Estados Unidos.

La nueva ofensiva se produce apenas unos días después de que Trump asegurara que la guerra estaba “prácticamente terminada” y restara importancia a los temores de una escalada militar tras las elecciones. En ese momento, el mandatario había dado a entender que Washington no lanzaría nuevos ataques contra Irán, siempre y cuando ni Teherán ni los rebeldes hutíes de Yemen emprendieran nuevas acciones militares.

“En este momento, no parece que sea necesario recurrir a una acción militar, pero estamos preparados para actuar si las circunstancias lo requieren”, declaró a los periodistas en la Casa Blanca.

Washington ya había realizado ataques de alcance limitado contra la isla de Qeshm a principios de este mes. Al ser consultados sobre la nueva ofensiva, desde el Comando Central de Estados Unidos indicaron que no disponían de información adicional.

Mientras tanto, las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz siguen estancadas, pese a los esfuerzos de mediación de Pakistán y Qatar.

open image in gallery La isla de Qeshm fue atacada en represalia por las acciones de Teherán contra Estados Unidos ( Copernicus )

Pese al estancamiento de las negociaciones, representantes de Qatar e Irán se reunieron el martes, según informaron las autoridades qataríes, en un nuevo intento diplomático por poner fin a casi nueve meses de guerra que han desestabilizado Oriente Medio y disparado los precios de la energía en todo el mundo.

Sin embargo, las tensiones militares persisten: tras lanzar un ataque el viernes, Teherán volvió a atacar con drones una base militar estadounidense en Bahréin el domingo, mientras que Estados Unidos desplegó a principios de esta semana un tercer portaaviones en Oriente Medio, el USS Theodore Roosevelt, ante una posible escalada de las hostilidades.

En el ámbito interno, los resultados de las elecciones de mitad de mandato fueron devastadores para el Partido Republicano, en medio del creciente descontento de los votantes por el aumento de los precios derivado de una guerra impopular, que comenzó el 28 de febrero con los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por otra parte, Trump aseguró que las autoridades estadounidenses se están tomando muy en serio la posibilidad de que Irán esté planeando un ataque con una bomba sucia en Washington D. C., después de ser consultado sobre un informe de CNN que citaba evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses.

open image in gallery

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, rechazaron esas acusaciones. Un portavoz afirmó que el informe forma parte de una campaña de Estados Unidos para “preparar el terreno mediático para sus siniestros planes” mediante “acusaciones infundadas”.

Trump también ha asegurado que mantendrá el bloqueo naval contra Irán mientras Teherán continúe obstaculizando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de desacuerdo en las negociaciones.

En ese contexto, los ataques contra buques petroleros que transitan por el estrecho han aumentado este mes. Desde la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), informaron que la tripulación de un buque cisterna permanece desaparecida tras un ataque al norte de la ciudad portuaria de Khasab, en Omán.

Traducción de Leticia Zampedri