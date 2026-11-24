Ha llegado el momento de coronar a una nueva Miss Universo y las concursantes ya están listas para la final de la 75ª edición del certamen de belleza que se celebrará el martes por la noche en San Juan, Puerto Rico.

A continuación, algunos detalles sobre el concurso y su historia.

¿Dónde se puede ver Miss Universo?

La gran final se podrá ver en Estados Unidos por Telemundo y Peacock en vivo desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, el martes a partir de las 7:00 pm ET.

La señal internacional llegará a Latinoamérica mediante Telemundo Internacional y Universal+. En algunos territorios se podrá ver en YouTube en el canal de Miss Universo.

¿Habrá números musicales?

Las artistas puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones protagonizarán el espectáculo de apertura, bajo la dirección del maestro Cuco Peña.

¿Cuántas concursantes participan este año?

Son 116 concursantes. Por primera vez participan delegadas de Uganda y San Martín. Los fans en todo el mundo pueden votar por sus representantes favoritas en el sitio oficial de Miss Universo, donde la candidata que reciba la mayor cantidad de votos del público asegurará un lugar entre las 30 semifinalistas.

Puerto Rico y Miss Universo

Esta es la cuarta edición que se celebra en Puerto Rico tras las correspondientes de 1972, 2001 y 2002. Puerto Rico es además uno de los máximos ganadores del certamen con cinco reinas locales: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera, quien es la más reciente con un triunfo obtenido en 2006, así que Puerto Rico seguramente quiere actualizar esa lista.

Su candidata es Jennifer Barreto, de 27 años, quien es madre de una niña y trabajadora social, especialista en prevención en el ejército de Estados Unidos.

¿Qué otras concursantes participan?

Miss Universo ha ido cambiando sus reglas; actualmente se admiten mujeres trans, madres de familia y mujeres de talla grande, y tampoco existe un límite de edad.

Miss Estados Unidos Justus Kelley, es la primera mujer casada, madre de acogida y la ganadora de mayor edad en obtener el título. Su historia es muy diferente a la de Mary Leona Gage, quien ganó el título en 1957, pero fue despojada de la corona pues estaba casada y tenía dos hijos.

Otra concursante de 2026 que es madre es Miss Guinea Justine Kamara, que tuvo a sus gemelas Ebony y Sia en junio de 2025.

Miss Belice Caleigh-Rose West, es jugadora profesional de baloncesto y compitió en la División I de la NCAA en Estados Unidos, además de fundar la liga profesional femenina de baloncesto en su país.

Miss Santa Lucía Bernelia Vellinor, realiza trabajo comunitario junto a la policía de su isla en programas de prevención y atención contra la violencia doméstica.

Miss Bahamas Shawndra K. Henfield, es licenciada en sistemas de información computacional.

¿Qué otros países han ganado más en Miss Universo?

Estados Unidos es el campeón hasta la fecha con 9 reinas; le siguen Venezuela con 7, Puerto Rico con sus 5, Filipinas y México empatados con 4, e India, Sudáfrica y Suecia con 3.

La más reciente ganadora es Fátima Bosch, originaria de Tabasco, México.

¿Existe alguna controversia?

En octubre se anunció que Miss Vietnam, Nguyen Quynh Anh, fue destituida tras una serie de comentarios desafortunados e incumplimientos de contrato. Este fin de semana, en la competencia preliminar de traje nacional Miss Israel, Danielle Yablonka, fue criticada, pues su traje incluía un mensaje de paz que contrasta con la actual ofensiva del gobierno israelí en la Franja de Gaza, aunque también hubo quien la defendió.

A pesar de estos contratiempos, este parece ser un año más tranquilo que el pasado, en el que Bosch, en su calidad de Miss Mexico, se enfrentó con el entonces director de Miss Universo Tailandia por comentarios degradantes. El certamen también tuvo la renuncia de uno de los miembros del jurado en protesta por el proceso de selección de la ganadora y la baja del exfutbtolista Claude Makélélé del jurado por motivos personales no revelados.

Sin embargo, hay un conflicto que no se ha resuelto, pues Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, demandó en septiembre en Delaware a Miss Universe Organization, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA acusándolos de negligencia luego de un accidente que sufrió el año pasado en Tailandia cuando cayó de la pasarela preliminar de vestidos de noche, por el que tuvo que ser hospitalizada.

¿Quiénes son los miembros del jurado de este año?

Los miembros del jurado no han sido anunciados hasta el momento.