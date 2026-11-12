Declaran culpables de espionaje a dos iraníes en el Reino Unido

Dos hombres iraníes que espiaron a periodistas que trabajaban para una emisora en persa en Londres fueron declarados culpables el jueves de espiar para Irán.

Tras un juicio de seis semanas en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sur de Londres, Mostafa Sepahvand, de 41 años, y Farhad Javadi Manesh, de 46, fueron condenados por participar en una conducta que probablemente ayudaría al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El CGRI fue proscrito por el Reino Unido en julio bajo nuevas facultades para contrarrestar amenazas estatales, con penas de hasta 14 años de prisión para cualquiera que sea condenado por apoyar o ayudar a la organización.

Un tercer acusado, Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57 años, fue absuelto de todos los cargos en su contra.

“Esta fue una operación calculada para espiar a quienes son críticos del régimen iraní”, declaró Frank Ferguson, fiscal jefe de la división de delitos especiales y antiterrorismo del Servicio de la Fiscalía de la Corona.

Indicó que a ambos se les prometieron recompensas por enviar información de inteligencia a Irán, y Sepahvand estaba dispuesto a ir más allá de la vigilancia para cometer violencia grave contra sus objetivos.

Los periodistas amenazados eran de la emisora Iran International. Incluían a Mojtaba Pourmohsen y Kambiz Hosseini, así como un miembro fundador de UK Lawyers for Israel, Jonathan Turner. Iran International está prohibida por el gobierno en Teherán.

La Policía Metropolitana de Londres señaló que este fue el cuarto caso en los últimos años que implica una amenaza directa a periodistas de Iran International y que está “trabajando arduamente para mantenerlos a salvo”.

“La amenaza de Estados hostiles para el Reino Unido está aumentando e Irán continúa adaptando su enfoque para usar ‘proxies’”, dijo Vicki Evans, comisionada adjunta asistente de la policía de Londres.

“Hemos visto ejemplos de personas que vuelan al país para llevar a cabo actividad delictiva y luego se van poco después, hasta el uso de ciudadanos británicos o, en este caso, ciudadanos iraníes con estatus migratorio regularizado”, añadió.

La policía antiterrorista ha investigado la posible participación de proxies iraníes en una serie de incidentes recientes, en particular ataques contra la comunidad judía en Londres, incluido el ataque incendiario contra cuatro ambulancias de la comunidad judía a principios de este año que muchos consideraron fue resultado directo del inicio de la guerra de Irán. Más recientemente, Irán ha sido vinculado con un complot contra una base aérea militar operada por Estados Unidos en Inglaterra.

La Embajada de Irán en el Reino Unido ha declarado que “rechaza categóricamente” las acusaciones de participación en “actividades o incidentes violentos en el Reino Unido”.

Se acusó a los imputados de visitar direcciones vinculadas a sus objetivos, tomar fotos y videos, y usar plataformas como ChatGPT para investigarlos en internet.

“Por suerte, los acusados fueron detenidos antes de que pudiera producirse cualquier ataque”, dijo el fiscal Ferguson.

Ambos serán sentenciados en el Tribunal Penal Central de Londres, más conocido como el Old Bailey, el 17 de diciembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.