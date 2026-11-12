Ventas de viviendas en EEUU caen a punto más bajo en 16 años

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos se desplomaron en octubre hasta su ritmo más lento en más de 16 años, a medida que las tasas hipotecarias subieron con fuerza, encareciendo el endeudamiento para quienes aspiran a comprar una casa.

Las ventas de viviendas existentes cayeron 5,5% el mes pasado frente a septiembre, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,75 millones de unidades, informó la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios el jueves. Es el ritmo anual de ventas más lento desde agosto de 2010, cuando el mercado aún se tambaleaba por el desplome inmobiliario de finales de la década de 2000.

Las ventas se hundieron 8,8% en comparación con octubre del año pasado. El recuento más reciente quedó por debajo del ritmo de 3,8 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

“Es simplemente un mercado difícil para compradores y vendedores”, declaró Lawrence Yun, economista jefe de la asociación.

Las ventas de viviendas se han mantenido en general cerca de un ritmo anual de 4 millones desde 2023, muy por debajo de la norma histórica, que está más cerca de 5,2 millones. Octubre es el tercer mes consecutivo en que el ritmo anual de ventas se mantiene por debajo de 4 millones.

El fuerte retroceso se produce mientras la tasa promedio de una hipoteca a 30 años subió por encima de 7% en septiembre y alcanzó el mes pasado su nivel más alto en casi tres años.

Pese al retroceso los precios de las viviendas siguieron avanzando a nivel nacional el mes pasado, aunque a un ritmo más lento. El precio medio de venta en Estados Unidos aumentó 0,4% en octubre respecto de hace un año, hasta 416.700 dólares, un máximo histórico para el mes de octubre con base en datos que se remontan a 1999, indicó la asociación. Los precios de las viviendas han subido en términos interanuales durante 40 meses consecutivos.

El mercado inmobiliario atraviesa una caída desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años.

Este año, las ventas han permanecido estancadas en gran medida debido al aumento de las tasas hipotecarias, que se han disparado en los meses transcurridos desde que la guerra entre Estados Unidos e Irán comenzó a finales de febrero. Las expectativas de una inflación más alta en medio del alza de los precios del petróleo han elevado los rendimientos de los bonos a largo plazo que los prestamistas usan como referencia para fijar el precio de los préstamos hipotecarios, lo que ha impulsado las tasas.

La tasa promedio de la hipoteca de referencia a 30 años llegó a 7,4% a comienzos del mes pasado, su nivel más alto en casi tres años, y desde entonces se ha mantenido por encima de 7%. Antes de que comenzara la guerra, llegó a bajar brevemente por debajo de 6%.

Muchas de las viviendas compradas el mes pasado probablemente quedaron bajo contrato en septiembre y agosto, cuando la tasa promedio de una hipoteca a 30 años osciló entre 6,65% y 7,03%, según Freddie Mac.

El fuerte aumento de las tasas hipotecarias, que puede sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, ha llevado a muchos a poner en pausa sus planes de búsqueda de vivienda.

Sin embargo, quienes pueden comprar con las tasas actuales, o pagar todo en efectivo, cuentan con una selección mucho más amplia que la que han tenido en años, ya que las propiedades permanecen más tiempo en el mercado.

Aunque el inventario sigue por debajo de las normas históricas, al final del mes pasado había 1,59 millones de viviendas sin vender —el nivel más alto en el mercado desde noviembre de 2019—, señaló la agrupación.

En total, el inventario de viviendas sin vender aumentó 1,3% el mes pasado frente a septiembre y subió 4,6% respecto de octubre del año pasado, indicó la asociación.

El inventario al cierre de octubre equivale a una oferta de 5,1 meses al ritmo actual de ventas, la mayor desde noviembre de 2015. Tradicionalmente, una oferta de cuatro a seis meses se considera un mercado equilibrado entre compradores y vendedores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.