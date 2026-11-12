Presidenta mexicana evita polemizar con Trump y dice que ninguna caravana llegó a EEUU desde 2025

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum evitó el jueves polemizar con el presidente Donald Trump tras su amenaza de que podría duplicar los aranceles a México si no detienen las caravanas de migrantes que avanzan por el sur del país y afirmó que desde que el estadounidense inició su segundo mandato en 2025 ninguna caravana ha llegado a Estados Unidos.

Desde enero del año pasado “no ha llegado ninguna caravana migrante al norte”, dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina.

La mandataria explicó que una de las caravanas de unos 600 migrantes, que avanzaba por el estado sureño de Chiapas, ya casi se desintegró luego de que se informó a los extranjeros que “es muy difícil llegar a Estados Unidos” y añadió que hay otra caravana de varios cientos de personas provenientes de Honduras con las que se está conversando para que retornen a su país.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que México pueda utilizar la represión para dispersar las caravanas, Sheinbaum negó esa opción y dijo que las autoridades mexicanas tienen “mucha experiencia” para acompañar a los migrantes e informarles que no hay posibilidad de que puedan pasar hacia Estados Unidos.

La nueva amenaza de Trump se da en medio de las negociaciones que avanza México con Washington desde hace varios meses para eliminar o reducir los aranceles que se impusieron el año pasado a varios productos mexicanos.

Los diálogos se han llevado adelante de manera paralela a la revisión que se activó en julio del tratado comercial que tienen Estados Unidos, Canadá y México (el T-MEC).

México ha centrado sus esfuerzos en lograr una disminución importante de los gravámenes de 10% que desde el año pasado Washington impuso a los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como a los camiones medianos y pesados que tienen un impuesto de 25%. También se ha abordado en las negociaciones un gravamen de 50% al acero y el aluminio y una cuota compensatoria del 17% que se aplica al tomate mexicano.