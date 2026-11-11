Una madre keniana fue condenada a recibir 100 latigazos en Arabia Saudita por haber dado a luz a un hijo fuera del matrimonio, según un informe.

Esther Wanja Muthoni, de 40 años, trabajaba como empleada doméstica y niñera para una familia saudita cuando quedó embarazada tras mantener una breve relación con un hombre egipcio que posteriormente abandonó el país. Su situación salió a la luz cuando acudió a un hospital, donde se descubrió su embarazo, y poco después fue detenida e interrogada por la policía.

Según informó The New York Times, Muthoni lleva más de un año intentando regresar a Kenia junto a su hijo Abudy, de un año, pero se ha enfrentado a numerosos obstáculos que le han impedido abandonar Arabia Saudita. “Tengo muchísimo miedo”, confesó durante una entrevista el mes pasado. “No creo que pueda soportar esos latigazos”.

Arabia Saudita condenó a una trabajadora migrante keniana a recibir 100 latigazos por dar a luz fuera del matrimonio ( AP )

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas en Arabia Saudita, una legislación que, según organizaciones de derechos humanos, afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que pueden quedar embarazadas como consecuencia de esas relaciones.

La situación es especialmente vulnerable para las trabajadoras migrantes procedentes de países africanos, entre ellos Kenia. Según The New York Times, cientos de mujeres kenianas han sufrido maltratos físicos mientras trabajaban en Arabia Saudita, y muchas otras han denunciado violaciones y agresiones sexuales.

El caso de Muthoni ha provocado la condena de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Maryam Aldossari, directora interina de ALQST, una organización con sede en el Reino Unido, calificó el castigo como un acto de violencia y exigió que se permita a la mujer regresar a su país.

Aldossari cuestionó, además, la contradicción entre la imagen de modernización que intenta proyectar el gobierno saudita y las penas que siguen imponiéndose a las mujeres. Las autoridades han estado “tratando de mostrar al mundo que Arabia Saudita se está convirtiendo en un país moderno que empodera a las mujeres, pero vemos cómo un tribunal condena a una madre a 100 latigazos”, afirmó.

Según los reportes, después de dar a luz, Muthoni no pudo regresar al alojamiento destinado a los empleados domésticos y terminó viviendo en una gasolinera que se había convertido en un punto de encuentro para madres migrantes que esperaban ser deportadas junto a sus hijos.

Posteriormente, tras la difusión de su caso en los medios de comunicación, recibió alojamiento, aunque las autoridades le informaron que no podía abandonar Arabia Saudita mientras continuara pendiente su proceso judicial.

Muthoni también denunció irregularidades en el procedimiento legal. Según explicó, las autoridades le proporcionaron un intérprete, pero no un abogado que pudiera representarla, una versión respaldada por los documentos judiciales consultados por The New York Times. Por lo general, las personas acusadas de delitos penales tienen derecho a contar con un defensor de oficio.

El castigo impuesto a las mujeres consiste en recibir latigazos en el cuerpo con una vara de bambú mientras permanecen sentadas y vestidas, una práctica que las organizaciones de derechos humanos han denunciado por su carácter violento.

The Independent se puso en contacto con el gobierno de Arabia Saudita para solicitar comentarios sobre el caso.

Traducción de Leticia Zampedri