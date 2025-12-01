El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió al presidente Isaac Herzog que lo indulte en un intento de poner fin a su actual proceso por corrupción.

Netanyahu, de 76 años, afirmó que “poner fin al juicio inmediatamente ayudaría a rebajar las tensiones y promover la amplia reconciliación que nuestro país necesita con tanta desesperación”.

El proceso ha estado paralizado durante la controvertida guerra de Netanyahu en Gaza, y muchos lo acusan de utilizar el conflicto como medio para retrasar el juicio.

El mes pasado, el presidente Donald Trump apeló a Herzog para que indultara a su aliado Netanyahu, e incluso calificó el caso de “persecución política injustificada”.

La oficina de Herzog contestó que la solicitud era una “petición extraordinaria que conlleva importantes implicaciones”.

Un indulto presidencial antes de una condena y sin una admisión de culpabilidad es extremadamente raro, y solo se ha concedido una vez antes en Israel.

Netanyahu ha sido elegido cinco veces en Israel ( POOL/AFP via Getty Images )

¿Cuáles son los cargos contra Netanyahu?

En 2019, Netanyahu fue acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos conocidos como 1000, 2000 y 4000 respectivamente. Es la primera vez que un primer ministro es procesado mientras ocupa el cargo y ha calificado el caso de “caza de brujas”.

El dirigente está acusado de recibir costosos regalos del multimillonario australiano James Packer y del magnate israelí de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos en el caso 1000. La fiscalía alega que Netanyahu recibió puros y champán por valor de 195.000 dólares, así como joyas para su esposa por valor de 3.100 dólares.

Se dice entonces que Netanyahu presionó para que se concedieran exenciones fiscales a los ciudadanos que regresaran al país, una petición que habría beneficiado a Milchan. El Ministerio de Hacienda lo ha desmentido.

El presidente estadounidense Donald Trump (izquierda) con Benjamin Netanyahu (derecha) ( Reuters )

También se dice que pidió al exsecretario de Estado John Kerry que ayudara a Milchan a conseguir una visa estadounidense.

Un segundo caso, el 2000, se centra en las acusaciones de que Netanyahu negoció un acuerdo con el diario principal Yedioth Ahronoth para obtener una cobertura favorable. En una reunión con un accionista mayoritario de la empresa, Arnon Mozes, el mandatario habría prometido a cambio limitar la circulación de un rival.

El caso 4000, el más grave, se centra en las acusaciones de que el primer ministro concedió favores normativos a la principal empresa de telecomunicaciones de Israel, Bezeq, a cambio de una cobertura más positiva en Walla, un sitio web de noticias perteneciente al propietario de la empresa. Los incentivos habrían ascendido a 500 millones de dólares, según Reuters.

Netanyahu niega todas las denuncias.

Netanyahu subió al estrado en diciembre de 2024 ( POOL/AFP via Getty Images )

¿Podría ser indultado?

Un indulto emitido sin juicio ni admisión de culpabilidad, conocido también como indulto preventivo, sentaría un precedente histórico y se consideraría muy controvertido.

La clemencia suele ofrecerse en los años posteriores a la condena, cuando nuevas pruebas o circunstancias justifican una suavización de la decisión original. No se utiliza como forma de eludir el juicio o el castigo.

La única excepción a esta norma en Israel se refiere al caso de altos funcionarios del Shin Bet por la captura, el asesinato y el encubrimiento de dos personas acusadas de terrorismo en 1986. El caso dejó un legado de controversia duradera.

A principios de este mes, el Instituto Israelí para la Democracia declaró: “Por regla general, el presidente no examina una solicitud de indulto hasta que concluyen todos los procedimientos judiciales. La posibilidad de un indulto previo a la condena... es extremadamente rara”.

Y agregó: “Un indulto antes de la condena, mientras el proceso judicial está en curso, amenaza el Estado de derecho y socava gravemente el principio de igualdad ante la ley”.

Protesta contra Netanyahu en Israel por la decisión de destituir al jefe del Shin Bet ( Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved. )

¿Cuánto tiempo seguirá siendo primer ministro?

Netanyahu fue reelegido por quinta vez en noviembre de 2022, al frente del partido derechista Likud. Se celebrarán elecciones en Israel en octubre de 2026, y el primer ministro ha evitado hasta ahora las peticiones de adelantarlas.

Es el cuarto dirigente mundial sobre el que pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, junto con el ruso Vladimir Putin, el sudanés Omar al Bashir y el libio Muamar Gadafi.

Más de 70.000 personas han muerto en Gaza desde el comienzo de la brutal invasión israelí, que se produjo en respuesta a la matanza de más de 1.200 personas en Israel a manos de Hamás en los atentados del 7 de octubre de 2023. En octubre de este año entró en vigor un alto al fuego mediado por Estados Unidos, pero el futuro político de Gaza aún se está negociando y persisten los informes de violencia.

A principios de este año, la ONU concluyó que Israel había cometido un genocidio en la Franja tras una investigación de dos años, que el Estado ha negado y calificado de “falsa” y “distorsionada”.