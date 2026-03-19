Un avión de combate estadounidense se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Oriente Medio tras ser presuntamente alcanzado por fuego iraní.

"Tenemos conocimiento de informes que indican que un avión F-35 estadounidense realizó un aterrizaje de emergencia en una base aérea regional de EE. UU. después de volar una misión de combate sobre Irán”, dijo el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE. UU., a The Independent.

“La aeronave aterrizó sin problemas y el piloto se encuentra en condición estable. Este incidente está bajo investigación”, agregó Hawkins.

Se cree que el avión fue alcanzado por fuego iraní, según informaron a CNN dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto. Este ataque marcaría la primera vez que las fuerzas iraníes golpean una aeronave estadounidense desde que estalló la guerra a finales del mes pasado.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes están utilizando aviones F-35 —que cuestan más de 100 millones de dólares— en la región.

open image in gallery Un avión de combate F-35 estadounidense se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Oriente Medio después de que, según se informa, fuera alcanzado por fuego iraní. En la imagen, un caza F-35A de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevolando Puerto Rico en diciembre ( AFP via Getty Images )

El aterrizaje de emergencia se produce una semana después de que un avión cisterna estadounidense de reabastecimiento de combustible se estrellara mientras volaba en espacio aéreo amigo sobre Irak, causando la muerte de sus seis tripulantes. Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente, que pudo haber provocado una colisión en el aire, según el periódico The New York Times. El suceso continúa bajo investigación.

Funcionarios de la Administración Trump han afirmado repetidamente que EE. UU. está ganando la guerra, lanzada conjuntamente por Israel y EE. UU. el 28 de febrero, y que Irán es prácticamente impotente para responder.

“Irán no tiene defensa aérea”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a los periodistas la semana pasada. Agregó: “Irán no tiene fuerza aérea. Irán no tiene armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados”.

La guerra, que ya lleva tres semanas, ha afectado a toda la región, con ataques reportados en Israel, Jordania, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y otros países vecinos. El jueves, Hegseth declaró que EE. UU. había atacado más de 7.000 objetivos en Irán.

Según funcionarios iraníes, al menos 1.200 iraníes han muerto y más de 10.000 han resultado heridos. El Pentágono ha informado que trece militares estadounidenses han fallecido y más de 140 han resultado heridos.

El conflicto también ha desatado temores de una crisis económica mundial, ya que el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz —una arteria vital del comercio internacional— se ha paralizado. Como consecuencia, los precios del petróleo se han disparado, superando los $100 por barril en varias ocasiones en las últimas semanas. Además, el precio medio del galón de diésel superó los $5 esta semana.

open image in gallery EE. UU. ha atacado más de 7.000 objetivos en todo Irán, según declaró Hegseth el jueves. En la imagen, se ve cómo el humo y las llamas se elevan sobre Teherán tras los ataques aéreos que sacudieron la ciudad ( Getty )

La guerra no da señales de amainar, ya que los ataques aéreos estadounidenses se intensifican y se despliegan más infantes de marina y buques de guerra en Oriente Medio. La semana pasada, Trump declaró a Fox News que el conflicto terminaría cuando “[sintiera] una corazonada”.

El Congreso de EE. UU. está dividido en gran medida respecto al conflicto. Los demócratas lo han calificado de ilegal, imprudente y una flagrante violación de la promesa de campaña de Trump de ser el “candidato de la paz”. Los republicanos, en su mayoría, han respaldado al presidente, aunque algunos han expresado reservas en privado .

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la guerra. El 53 % de los votantes está en contra de una acción militar contra Irán, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada el 9 de marzo. Y solo uno de cada cuatro estadounidenses dijo apoyar los ataques contra Irán, según una encuesta anterior de Ipsos, una empresa de investigación de mercados.

Traducción de Sara Pignatiello