Tasa hipotecaria promedio de EEUU alcanza máximo de más de tres meses

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos subió esta semana a su nivel más alto en más de tres meses, un revés para los posibles compradores de vivienda en esta temporada primaveral de compra de casas.

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años aumentó a 6,22% desde 6,11% la semana pasada, informó el jueves la agencia hipotecaria Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,67%.

Hace apenas tres semanas, la tasa promedio había bajado a apenas menos de 6% por primera vez desde finales de 2022, pero ha subido cada semana desde que comenzó la guerra con Irán, lo que sacudió los mercados financieros y avivó las preocupaciones por una mayor inflación debido a un repunte de los precios de la energía.

Mientras tanto, los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también aumentaron esta semana. Esa tasa promedio subió levemente a 5,54% desde 5,5% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,83%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,27% al mediodía del jueves, por encima de alrededor de 4,13% hace una semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.