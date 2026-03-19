Activistas buscan conciliar el legado de César Chávez con acusaciones de abuso sexual

Mary Rose Wilcox y su esposo marcharon y ayunaron junto a César Chávez. Lo ayudaron a abrir una estación de radio en Phoenix y decoraron su restaurante mexicano con fotos y un mural del ícono latino ampliamente admirado.

Por eso, cuando la hija de Wilcox los llamó esta semana para informarles sobre las acusaciones de abuso sexual presentadas contra Chávez, ella las sintió como un golpe muy duro.

Para el miércoles por la mañana, la pareja había retirado las fotos de Chávez de las paredes de su restaurante y planea cubrir el mural.

“Amamos a César Chávez. Pero ya no podemos honrarlo, y ni siquiera podemos seguir queriéndolo”, dijo la exconcejala de Phoenix.

Muchos, como Wilcox, trabajan ahora para conciliar el legado de un hombre que luchó incansablemente por los derechos de los trabajadores agrícolas con las impactantes acusaciones de que abusó sexualmente de niñas y de Dolores Huerta, la cofundadora del sindicato United Farm Workers of America (Unión de Campesinos de Estados Unidos, o UFW).

Líderes latinos y grupos comunitarios calificaron rápidamente de inexcusable el presunto abuso de Chávez, y enfatizaron que el movimiento de los trabajadores agrícolas nunca se trató de un solo hombre. Chávez falleció en California en 1993 a los 66 años.

Se hicieron llamados a modificar los monumentos en honor al hombre que en la década de 1960 ayudó a asegurar mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores agrícolas, y quien ha sido venerado por muchos líderes demócratas en Estados Unidos. El Museo de California anunció que retirará a Chávez del Salón de la Fama del estado, algo que nunca antes se ha hecho con nadie.

Algunos líderes locales y estatales de ambos partidos instaron a sus comunidades a no conmemorar el cumpleaños de Chávez el 31 de marzo con las actividades tradicionales, y a cambiar su nombre de edificios y calles de ciudades que lo ostentan. Las celebraciones en honor a Chávez en San Francisco, Texas, y en su estado natal de Arizona ya fueron canceladas a petición de la Fundación César Chávez.

En California, los líderes legislativos anunciaron el jueves que se va a renombrar el Día de César Chávez como Día de los Trabajadores Agrícolas a raíz de las acusaciones.

California fue el primer estado en designar el cumpleaños de Chávez como un día para honrar al líder de los derechos civiles hace casi 30 años. En 2000, la Legislatura aprobó una ley para convertir el día oficial de descanso pagado para los empleados estatales y exigir que el estado comenzara a enseñar a los estudiantes sobre su legado y su implicación en el movimiento sindical en California.

Muchos otros trabajadores de California tienen el día libre.

El legado de justicia de Dolores Huerta

Huerta, quien por sí misma es una figura legendaria en la lucha por los derechos laborales, declaró en un comunicado dado a conocer el miércoles que guardó silencio durante 60 años por temor a que sus palabras perjudicaran al movimiento de los trabajadores agrícolas. Dijo que no sabía que Chávez hubiera lastimado a otras mujeres.

Huerta describió dos encuentros sexuales con Chávez: uno en el que fue “manipulada y presionada”, y otro en el que fue “forzada contra mi voluntad”. Agregó que ambos resultaron en embarazos, los cuales mantuvo en secreto, y que dispuso que los niños fueran criados por otras familias.

En 1962 se unió a Chávez para cofundar la National Farm Workers Association (Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas), que posteriormente se convirtió en el UFW. Para muchos, ellos eran comparables a Martin Luther King Jr. y Rosa Parks por su labor en defensa de la igualdad racial y los derechos civiles.

El periódico The New York Times informó el miércoles que descubrió que Chávez se ganó la confianza de chicas jóvenes que trabajaban en el movimiento y abusó sexualmente de ellas. Huerta también reveló al diario que ella fue víctima de abuso cuando tenía poco más de 30 años.

Ya se sabía del comportamiento abusivo de Chávez, dice biógrafa

Chávez es conocido a nivel nacional por su temprana labor de organización en los campos, una huelga de hambre, un boicot a la uva, y su victoria final al lograr que los productores negociaran con los trabajadores agrícolas mejores salarios y condiciones laborales.

Calles, escuelas y parques en todo el suroeste de Estados Unidos llevan el nombre de Chávez. California fue el primer estado en conmemorar su cumpleaños, y en 2014, el entonces presidente Barack Obama proclamó el 31 de marzo como el Día Nacional de César Chávez. El expresidente Joe Biden hizo instalar un busto de bronce de Chávez en el Despacho Oval cuando asumió la presidencia.

Biden y Obama aún no se pronuncian sobre las acusaciones, mientras que Gavin Newsom, el gobernador de California, declaró que todavía estaba en proceso de asimilar la noticia.

Chávez era una persona llena de contradicciones incluso cuando fue el líder sindical, dijo Miriam Pawel, una periodista californiana veterana quien escribió una biografía sobre él. Existían comportamientos abusivos dentro del sindicato, pero la gente no se atrevía a denunciarlos porque creyeron que el sindicato era la mejor manera de proteger a los trabajadores agrícolas, agregó.

“Durante muchísimos años, la mayoría de esas personas, incluso cuando presenciaban situaciones que les resultaban perturbadoras, no querían hablar de ello”, dijo Pawel.

La familia y la fundación de Chávez apoyan a las víctimas

Nacido en Yuma, Arizona, Chávez creció en una familia mexicano-estadounidense que viajaba por California para trabajar en la cosecha de lechugas, uvas, algodón y otros cultivos de temporada.

La familia de Chávez manifestó en un comunicado que estaban devastados por la noticia de las acusaciones.

“Deseamos paz y sanación a las sobrevivientes y elogiamos su valentía al denunciar. Como familia arraigada en los valores de la equidad y la justicia, honramos las voces de quienes se sienten ignorados y denuncian abusos sexuales”, dijo la familia.

La Fundación César Chávez prometió el miércoles su apoyo incondicional a las víctimas del líder sindical, y añadió que, con el apoyo de la familia Chávez, la organización definirá su identidad de cara al futuro.

El UFW se distanció rápidamente de las celebraciones anuales en honor a su fundador y calificó las acusaciones como preocupantes.

Wilcox expuso que Chávez ayudó a la gente a comprender que los trabajadores de todos los niveles importan al organizar marchas, y que contribuyó a la promulgación de leyes y a la obtención de contratos para los trabajadores.

Agregó que fue desgarrador tener que retirar las imágenes frente a las que los clientes de su restaurante disfrutaban tomarse fotos.

“Hay dos cosas: Chávez, el hombre, y Chávez, el hombre que no conocíamos”, dijo. “Y al que conocíamos, sabíamos las cosas buenas que hizo y las cosas que vimos implementar. … Y el que no conocíamos es como un monstruo”.

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Golden informó desde Seattle; Figueroa en Austin, Texas; Susan Montoya Bryan, en Albuquerque, Nuevo México; Trân Nguyễn, en Sacramento, California; y Dorany Pineda, en Los Ángeles.