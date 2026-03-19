Por qué los países rechazan el llamado de Trump a enviar buques al estrecho de Ormuz

Los líderes de la OTAN rechazaron el llamado del presidente estadounidense Donald Trump para que se involucraran en la guerra contra Irán, a pesar de la creciente presión de Washington.

Un día después de que Japón, Australia y el Reino Unido afirmaran que no tenían planes de enviar buques de guerra a esa vía marítima estratégica, Alemania se sumó a estas declaraciones al afirmar que la OTAN “no tenía nada que ver” con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“No es una guerra de la OTAN”, argumentó un portavoz del canciller alemán Friedrich Merz. “La OTAN es una alianza para defender el área de la alianza. Estados Unidos no nos consultó antes de esta guerra, por lo que creemos que no es un asunto que competa a la OTAN ni al gobierno alemán”.

El presidente estadounidense Donald Trump había dicho antes que su Gobierno se había puesto en contacto con siete países y esperaba que ayudaran a proteger la vía marítima, que Irán ya consiguió bloquear.

“Exijo que estos países intervengan y protejan su propio territorio, porque es su territorio”, dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial. Agregó: “Es el lugar de donde obtienen su energía”.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, también rechazó la petición estadounidense. “Esta no es nuestra guerra. Nosotros no la iniciamos. ¿Qué espera Donald Trump que hagan un puñado o dos de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que no pueda hacer la poderosa Armada de los Estados Unidos?”, afirmó. Su declaración restó importancia a las advertencias del presidente estadounidense de que no acudir en ayuda de Washington podría tener consecuencias para la alianza de la OTAN.

Sin embargo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que EE. UU. aún no había presentado ninguna solicitud formal de asistencia.

“No hemos tomado ninguna decisión sobre el envío de buques de escolta. Seguimos analizando qué puede hacer Japón de forma independiente y qué se puede hacer dentro del marco legal”, indicó.

open image in gallery El presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, declaró el viernes que la situación en el estrecho de Ormuz es “compleja”, después de que el tráfico por esa vía marítima se redujera prácticamente a cero ( Defense Department )

Takaichi declaró ante los legisladores de su país: “Desde el punto de vista legal, esto es muy difícil. Estamos analizando cuidadosamente qué se puede hacer dentro del marco de las leyes vigentes y cuál es el mejor curso de acción en este momento. Al mismo tiempo, seguimos dialogando con Irán para ayudar a reducir la tensión y, a la vez, intercambiamos información con diversos países”.

Japón ha comenzado a liberar reservas de petróleo para estabilizar el suministro, pero afirma que enviar a sus Fuerzas de Autodefensa al extranjero sería políticamente delicado. Takayuki Kobayashi, jefe de política del Partido Liberal Democrático, en el poder y liderado por Takaichi, declaró que el umbral para la intervención militar era “extremadamente alto”.

Australia también ha rechazado las peticiones de brindar apoyo naval para garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho. “Hemos sido muy claros sobre cuál es nuestra contribución a las solicitudes y, hasta ahora, se trata de proporcionar aeronaves a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para ayudar en materia de defensa, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de australianos que se encuentran en esa zona”, declaró la ministra de Transporte, Catherine King.

“No enviaremos ningún barco al estrecho de Ormuz”, sentenció King, y continuó: “Sabemos lo increíblemente importante que es, pero no es algo que nos hayan pedido ni a lo que estemos contribuyendo”.

Por su parte, James Paterson, el ministro de Defensa en la sombra, dijo que Australia tendría que “considerar cuidadosamente” cualquier solicitud de activos navales, y agregó que “se necesitaría un buque de guerra capaz de protegerse contra ataques con drones y misiles”.

open image in gallery Se ve un buque de la Armada de EE. UU. navegando por el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita gran parte del petróleo y el gas del mundo, el 1.° de marzo de 2026 ( AFP/Getty )

“En 2023, cuando EE. UU. solicitó ayuda de forma similar en el Mar Rojo contra la organización terrorista hutí, no pudimos proporcionar ningún buque de guerra porque no teníamos ninguno que pudiera protegerse adecuadamente y que estuviera disponible para esa misión”, declaró a la cadena Channel Nine de Australia.

La mayoría de los demás países contactados por Trump se muestran reacios a enviar buques militares al estrecho de Ormuz, a pesar de la presión estadounidense. En una publicación anterior en redes sociales, el mandatario expresó su esperanza de que países como China, Francia, Japón , Corea del Sur y Gran Bretaña participaran.

El Reino Unido está considerando el envío de dragaminas aéreos, pero las autoridades del país han advertido que el despliegue de buques de guerra podría intensificar el conflicto.

El primer ministro Keir Starmer también declaró públicamente que Gran Bretaña “no se verá arrastrada a una guerra más amplia”.

“Mi liderazgo consiste en defender con firmeza los intereses británicos, sin importar la presión”, afirmó, sin mencionar a Trump.

open image in gallery El petrolero con bandera de Liberia Shenlong Suezmax, que lleva crudo de Arabia Saudí y pasó por el estrecho de Ormuz, se ve en el puerto de Mumbai en Mumbai, India, el jueves 12 de marzo de 2026 ( AP )

Los observadores señalan que los líderes europeos se ven presionados por el aumento de los precios del combustible en sus países, pero se muestran cautelosos ante la posibilidad de repetir errores del pasado, como la guerra de Irak de 2003.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó que la diplomacia era la vía adecuada para resolver la crisis en el estrecho y que no había ninguna misión naval en la que participara Italia que pudiera extenderse a esa zona.

“En lo que respecta a Ormuz, creo que debe prevalecer la diplomacia”, declaró a los periodistas al margen de una reunión en Bruselas.

Italia participa en misiones navales defensivas en el Mar Rojo, afirmó, “pero no veo ninguna misión que pueda extenderse a Ormuz”.

open image in gallery Un manifestante surcoreano lleva una máscara del presidente estadounidense Donald Trump durante una protesta contra la petición de Trump de enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz, frente a la embajada de Estados Unidos en Seúl, el 16 de marzo de 2026 ( AFP/Getty )

Francia ha descartado enviar fuerzas militares adicionales y alega que su postura actual tiene como objetivo mantener la estabilidad regional en lugar de agravar las tensiones. El lunes, en una publicación en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés indicó que su Armada permanecería en el Mediterráneo oriental. “La postura no ha cambiado: es defensiva”.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó que sería “muy difícil lanzar una misión exitosa allí a corto plazo”, según la agencia de noticias ANP de ese país.

El viceprimer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, expresó que su país no cedería al “chantaje” de Washington. “No nos pidan” que enviemos tropas, dijo a los periodistas en Bruselas.

El portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis, sostuvo que su país no participaría en ninguna operación militar en el estrecho de Ormuz.

open image in gallery Un bombardero B-1 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es cargado con bombas en la base aérea de la RAF Fairford, en Gloucestershire. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que está trabajando con los aliados en un plan para reabrir el estrecho de Ormuz ( PA )

Dinamarca, un país que se ha enfrentado en repetidas ocasiones con Trump por sus exigencias de que ceda Groenlandia, afirmó que, aunque la UE no estuviera de acuerdo con la guerra, debería considerar la posibilidad de ayudar a reabrir el estrecho.

“Aunque no nos guste lo que está pasando, creo que es prudente mantener una mente abierta sobre si Europa” —dijo el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen— “puede contribuir de alguna manera, pero con miras a la desescalada”.

En una entrevista con el Financial Times el domingo, Trump advirtió que la OTAN se enfrentaba a un futuro “muy malo” si ignoraban o rechazaban su propuesta de una operación militar en el estrecho.

Kaja Kallas, la máxima representante diplomática de la Unión Europea, dijo el lunes: “Esta no es una guerra de Europa, pero los intereses de Europa están directamente en juego”. Se reunió en Bruselas con los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países del bloque.

Añadió: “Por el momento, no hay intención de cambiar el mandato de la Operación Aspides”.

open image in gallery Un buque de carga navega hacia el estrecho de Ormuz ( Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados )

En el lado de Asia, Corea del Sur no se ha pronunciado al respecto, y ha declarado que “seguirá en estrecha comunicación con EE. UU. sobre este asunto y tomará una decisión tras un análisis exhaustivo”.

La semana pasada se informó que China había dialogado con Irán para garantizar el paso seguro de petróleo y gas.

Sin embargo, el presidente estadounidense dijo que podría posponer su viaje si no recibía ayuda. “Creo que China también debería ayudar, porque China obtiene el 90 % de su petróleo del estrecho”, planteó Trump.

“Podríamos retrasarla”, dijo en referencia a su visita al país asiático, en el caso de que China no ofreciera apoyo en el Golfo.

El lunes, Trump afirmó que “muchos países” le “han dicho que están en camino”, más no nombró a ninguno.

“Algunos están muy entusiasmados con la idea y otros no. Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos, muchos años. Los hemos protegido de terribles amenazas externas, y no se mostraron tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo me importa”, exclamó durante un evento en la Casa Blanca.

“Tenemos algunos que están realmente entusiasmados. Ya están llegando. Ya han comenzado a llegar”, dijo. “Ya saben, lleva un poco de tiempo llegar allí”.

Traducción de Sara Pignatiello y Michelle Padilla