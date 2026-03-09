Las imágenes nuevas parecen mostrar la explosión de un misil Tomahawk estadounidense cerca de una escuela de niñas en Irán, mientras prosiguen las investigaciones sobre el mortífero incidente.

Según las autoridades iraníes, unas 175 personas murieron en el ataque, que tuvo lugar en la ciudad meridional de Minab el primer día del ataque estadounidense-israelí. La cantidad de muertos no fue verificada de forma independiente.

La semana pasada, los investigadores militares estadounidenses dijeron que creen que las fuerzas estadounidenses fueron probablemente las responsables, pero mientras el Pentágono investiga, el presidente Donald Trump culpó a Irán.

The Independent analizó el nuevo video, que ha sido verificado por el Washington Post, el New York Times y Bellingcat.

open image in gallery El video que parece mostrar la explosión de un misil Tomahawk en la ciudad iraní de Minab ( Telegram )

Muestra una gran columna de humo negro después de que lo que parece ser un misil Tomahawk impactó contra el suelo en las inmediaciones de la escuela. EE. UU. es el único país que ataca directamente a Irán y del que se sabe que dispone de misiles Tomahawk.

El FBI se negó a realizar declaraciones sobre el tema a The Independent.

Antes de que aparecieran las imágenes, Trump dijo a los periodistas que el ataque había sido “realizado por Irán” y añadió que “son muy imprecisos, como saben, con sus municiones, no tienen precisión alguna”. El secretario de Defensa estadounidense, Hegseth, declaró anteriormente que Estados Unidos está “sin duda investigando, pero el único bando que ataca a civiles es Irán”.

Sin embargo, el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, rechazó apoyar las afirmaciones de Trump de que Irán era el responsable durante el fin de semana.

“Como dijo el secretario Hegseth, se está investigando”, dijo Waltz. “Puedo decirle, como veterano, en términos inequívocos, que Estados Unidos hace todo lo que puede para evitar víctimas civiles. A veces, por supuesto, se producen errores trágicos”.

open image in gallery Residentes buscan entre los escombros tras el ataque a una escuela primaria femenina en Minab ( Mehr News Agency )

Una investigación del New York Times, que incluyó imágenes por satélite, publicaciones en redes sociales y vídeos verificados, sugirió que la escuela fue alcanzada durante un ataque al mismo tiempo que Estados Unidos golpeaba edificios cercanos.

El Pentágono confirmó previamente que estaba llevando a cabo ataques contra una base naval operada por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán cerca de la escuela.

Los ataques se registraron en Internet hacia las 11.30 a. m. (hora local) del sábado 28 de febrero, y las publicaciones en las redes sociales, que incluían fotos y videos del edificio, parecían haber sido tomadas en el mismo periodo de tiempo.

open image in gallery Una imagen satelital muestra la escuela de niñas Shajareh Tayyebeh y otras estructuras dañadas tras el impacto ( Planet Labs PBC )

Los expertos de la ONU calificaron el ataque de “atentado grave contra los niños, contra la educación y contra el futuro de toda una comunidad”, y añadieron que “no hay excusa para matar a niñas en un aula”.

“Un ataque contra una escuela en funcionamiento durante las horas de clase suscita las más graves preocupaciones en virtud del derecho internacional y debe ser investigado de forma urgente, independiente y efectiva, con la rendición de cuentas por cualquier violación”, añadieron. “Los civiles nunca deben ser tratados como daños colaterales”.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informa de que al menos 1.600 personas murieron en Irán desde que comenzó el conflicto, entre ellas al menos 1.200 civiles y 194 niños.

Decenas de personas murieron en toda la región por los ataques de represalia de Irán, dirigidos contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Bahréin, Kuwait y Catar. Siete militares estadounidenses murieron en el conflicto hasta la fecha.

Traducción de Olivia Gorsin