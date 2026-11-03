Niño muere de sarampión en Nueva York, por primera vez en 30 años

Un niño de una zona rural del norte de Nueva York, Estados Unidos, ha fallecido a causa del sarampión, lo que supone la primera muerte por esta enfermedad viral en el estado en 30 años, según anunciaron el lunes las autoridades estatales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó que el fallecimiento había ocurrido en el condado de Lewis, situado aproximadamente a 150 km al norte de la ciudad de Siracusa.

Hochul, demócrata, afirmó que la muerte del niño era “un recordatorio devastador de lo que está en juego cuando Washington erosiona deliberadamente décadas de progreso en la protección de los estadounidenses contra enfermedades prevenibles”.

EE. UU. logró frenar la transmisión interna del sarampión en el año 2000 manteniendo altas tasas de vacunación, pero la cobertura ha disminuido en los últimos años por debajo del umbral del 95 % necesario para prevenir brotes.

Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.) han confirmado tres muertes asociadas al sarampión en el país este año, aunque los departamentos de salud estatales reportan cifras más altas. Las autoridades sanitarias de Pensilvania, por ejemplo, han reportado cinco muertes este año y están investigando una posible sexta.

A principios de octubre, Hochul declaró el estado de emergencia tras detectarse casos en estados vecinos y en zonas rurales de Nueva York. La orden ejecutiva amplió el grupo de personas autorizadas para administrar vacunas, incluyendo a paramédicos, parteras y otros profesionales, y permitió que las enfermeras, además de los médicos, solicitaran pruebas.

open image in gallery Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en la clínica Union Community Care de Lancaster, Pensilvania, el jueves 8 de octubre de 2026 ( AP Photo/Jessie Wardarski )

Dado que el sarampión a menudo se confunde con otras enfermedades comunes, el doctor Henrik Premasundaram, médico de cabecera en la red de salud británica HCA Healthcare UK, ha brindado consejos cruciales sobre cómo identificar sus primeros síntomas sutiles y saber cuándo buscar atención médica urgente para las familias preocupadas.

Estos son los primeros síntomas sutiles del sarampión a los que los padres deben prestar atención:

1. Síntomas similares a los del resfriado

“En la fase inicial, normalmente entre el primer y el cuarto día, los niños con sarampión suelen presentar síntomas parecidos a los de un resfriado, como tos, fiebre, secreción nasal y ojos rojos, llorosos y doloridos”, explica Premasundaram.

“Los resfriados son muy comunes en esta época del año, pero los niños con sarampión tienden a verse más enfermos, más cansados y más decaídos que si tuvieran una infección viral típica”, añade.

2. Sensibilidad a la luz

“Los niños que tienen los ojos irritados y llorosos tienden a ser más sensibles a la luz, algo que no se suele esperar de un simple resfriado”, afirma el médico.

3. Fiebre alta

“La fiebre alta es un síntoma clave del sarampión y tiende a ir subiendo durante los primeros días”, dice Premasundaram.

4. Pérdida del apetito

“Un niño con sarampión puede tener menos apetito o menos ingesta de líquidos”, señala.

5. Erupciones cutáneas

“Normalmente, entre el cuarto y el quinto día aparece una erupción. Muchas veces comienza en la cara y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia el cuerpo, el tronco, los brazos y las piernas”, describe Premasundaram, e incorpora: “La fiebre suele alcanzar su punto máximo cuando aparece la erupción cutánea”.

Según la página web del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), las manchas de la erupción del sarampión a veces tienen relieve y se unen formando parches irregulares, pero normalmente no pican.

6. Pequeñas manchas blancas dentro de la boca

“Algunos niños comienzan a desarrollar pequeñas manchas blancas dentro de la boca antes de que aparezcan las erupciones en todo el cuerpo. Estas manchas blancas se llaman ‘manchas de Koplik’ y son muy características del sarampión”, explica Premasundaram.

Según la página web del NHS, estas manchas pueden aparecer en el interior de las mejillas y en la parte posterior de los labios, y suelen durar unos pocos días.

¿Es contagioso el sarampión?

“El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse muy rápidamente, desde unos cuatro días antes de que aparezcan las primeras erupciones hasta cuatro días después”, afirma Premasundaram.

“Si crees que tu hijo podría tener sarampión, intenta aislarlo lo máximo posible. Si hay otros miembros de la familia que no están vacunados o que pertenecen a un grupo de alto riesgo, deben intentar evitar el contacto en la medida de lo posible”, aconseja.

open image in gallery Imagen genérica de una madre tomándole la temperatura a su hija pequeña, que está enferma ( PA )

El sarampión se transmite cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, por lo que el sitio web del NHS recomienda abrir ventanas y puertas para ayudar a reducir el riesgo, usar pañuelos desechables y tirarlos a la basura inmediatamente, y lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón.

¿Puede el sarampión provocar alguna complicación?

“El sarampión puede provocar problemas respiratorios, infecciones y problemas cerebrales, por lo que puede ser muy grave”, afirma Premasundaram.

De acuerdo con el sitio web citado, otros problemas que puede causar el sarampión incluyen neumonía, meningitis, ceguera y convulsiones.

¿Cuándo deben los padres buscar consejo médico?

“Si su hijo empieza a sentirse peor, por ejemplo, si tiene más sueño, le cuesta más despertarse, tiene dificultad para respirar, presenta sibilancias persistentes y tiene fiebre alta que no mejora, entonces debería consultar con un médico”, recomienda Premasundaram.

“Además, cualquier niño que no esté vacunado o que haya estado en contacto con un caso confirmado, debería sin duda consultar a un médico”, concluye.

Traducción de Sara Pignatiello