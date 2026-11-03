Divulgan dramática llamada de hombre que abatió a agresor de escuela en Oregon

Las autoridades divulgaron el martes la frenética llamada a la policía hecha por el hombre que abatió a tiros al atacante de 16 años que mató a una maestra y a tres estudiantes en una escuela de Oregon el mes pasado.

En la tensa llamada de poco más de un minuto, Kaylub Giamanco le dice al operador del 911 que hay “alguien con un arma” en la escuela a la que asiste su hija. “Yo tengo un arma y le voy a disparar ahora mismo”, dice Giamanco, quien iba conduciendo de regreso a casa para almorzar y vio al atacante en la escuela primaria Silver Rail.

El operador le suplica: “No haga nada, déjeme enviar a un agente”. Hablan al mismo tiempo y Giamanco suena cada vez más frustrado por el intercambio. “Estoy a punto de ir a matar a este chico”, expresó.

Unos segundos después, dice que el atacante está entrando al edificio. El operador pregunta si el atacante está disparando y Giamanco responde que sí. El operador intenta obtener más información, pero la llamada se corta.

El agresor se abrió paso a tiros a través de puertas cerradas con llave para entrar a la escuela primaria en Bend, Oregon, el 15 de octubre, matando a tres niños y a una maestra en un salón de educación especial. Otro estudiante resultó gravemente herido y una maestra resultó herida y fue hospitalizada.

Una maestra intentó detener al atacante, Griffin J. John II, antes de que Giamanco entrara a la escuela por una ventana abierta, abriera la puerta del salón de clases y disparara, derribando al atacante.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.