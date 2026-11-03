El rey Carlos III habla con jefes de gobierno en Antigua y expresa "pesar" por la esclavitud

El rey Carlos III calificó la trata transatlántica de esclavos como un “capítulo vergonzoso de la historia” durante un discurso que pronunció el martes en la inauguración oficial de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad, en Antigua.

El monarca habló apenas unos días después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, manifestó que está dispuesto a ofrecer una disculpa formal y propuso encabezar un programa de reestructuración de deuda para ayudar a los países más pobres de la Mancomunidad, aunque ha rechazado los llamados a que el Reino Unido pague reparaciones.

Carlos señaló que la trata transatlántica de esclavos “todavía proyecta una sombra sobre estas islas y otros miembros de nuestra Mancomunidad”, pero no se disculpó.

“Ese capítulo vergonzoso de la historia es uno que llena mi corazón de horror y mi alma de la más profunda tristeza personal y, sin embargo, la historia también nos enseña que el mal no tiene por qué tener la última palabra, sino que el carácter y el valor pueden unirse para superar la injusticia más monstruosa”, expresó Carlos.

Indicó que la Marina Real británica desempeñó “un papel de liderazgo” en poner fin a la trata de esclavos y que está encontrando maneras de abordar esos agravios mediante la mejora del acceso a la educación, la inversión en empleos, el fomento del comercio dentro de la Mancomunidad y el impulso de medidas de resiliencia ante el cambio climático.

“No podemos cambiar las acciones de quienes nos precedieron. Sin embargo, sí podemos aprender del pasado”, señaló.

Antes de su discurso, un pequeño grupo de manifestantes se reunió fuera del encuentro y levantó carteles que decían: “Reconozcan el daño. Comprométanse a reparar” y “Dicen que lo lamentan, así que discúlpense. ¡Justicia reparadora ya!”.

Entre los manifestantes estaba Shana Michelle, de Antigua.

“Técnicamente, somos libres, pero mentalmente muchos de nosotros no lo somos”, expresó Michelle. “Si miras la manera en que hablamos de nosotros mismos, de nuestra piel, de nuestro cabello, cómo nos describimos, puedes ver que todavía tenemos esos vestigios del colonialismo en nuestra forma de hablar, y tenemos que alejarnos de eso”.

Michelle sostuvo que el gobierno británico sabe que lo ocurrido estuvo mal.

“No quieren reconocerlo porque entonces quedarían expuestos a rendir cuentas por sus acciones”, añadió. “Esto no es solo una disculpa. Tienen que disculparse, sí. Ahí es donde empezamos con la reparación”.

La familia real británica tiene una larga asociación con el transporte y la venta de personas esclavizadas con fines de lucro. Isabel I respaldó los lucrativos negocios de John Hawkins, uno de los primeros traficantes de esclavos de Gran Bretaña, y Carlos II alentó la expansión de la empresa. Mientras los abolicionistas de la esclavitud hacían campaña contra el comercio, se enfrentaron a la oposición del duque de Clarence, hijo de Jorge III, quien más tarde se convertiría en Guillermo IV.

Líderes mundiales, entre ellos Burnham, el primer ministro australiano Anthony Albanese y el primer ministro canadiense Mark Carney, pasaron junto a los manifestantes y entraron el martes a un teatro donde se realizaba la ceremonia oficial de apertura.

La Mancomunidad está compuesta por 56 naciones, y varios jefes de gobierno que representan casi un tercio de la población mundial se han reunido en los últimos días antes de la ceremonia oficial. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, señaló el martes que se ha prometido una “cantidad significativa de financiación” para varias iniciativas.

Funcionarios anunciaron el lunes que la Iniciativa de Naturaleza de la Mancomunidad había generado más de 200 millones de dólares en compromisos para proteger al menos el 30% de las tierras y los océanos del mundo para 2030.

“Los países cuyos futuros están moldeados por decisiones internacionales deben tener una voz significativa al tomarlas”, indicó Browne. “Ninguna nación debería verse obligada a hipotecar su futuro simplemente para sobrevivir a su presente”.

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Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.