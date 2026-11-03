Hombre acusado de enviar cientos de cartas con polvo a funcionarios antes de las elecciones

Las autoridades federales acusaron a un hombre de Oklahoma de enviar cientos de cartas que contenían un polvo blanco no peligroso a funcionarios públicos antes de las elecciones de 2024 y 2026.

El FBI indicó en un escrito judicial hecho público el martes que los polvos resultaron ser levadura o harina, aunque no todas las cartas han sido analizadas por completo.

Robin Martin está acusado de difundir un engaño y de enviar por correo comunicaciones amenazantes. Martin fue arrestado el lunes y debe comparecer el martes ante el tribunal federal en Oklahoma City. Los registros en línea no incluyen a un abogado que pudiera hacer comentarios en su nombre.

Las autoridades federales anunciaron el mes pasado que estaban investigando cartas con “sustancias sospechosas” que habían sido enviadas por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país e instaron a los destinatarios a tratar los envíos como “potencialmente peligrosos”.

Los paquetes llevaron a la evacuación en octubre de oficinas electorales en Luisiana y Oklahoma. Numerosos estados, desde Idaho hasta Florida, reportaron que sus oficinas electorales o bien recibieron cartas o el Servicio Postal las interceptó.

Más de 700 envíos postales parecían estar asociados con el mismo remitente. Estaban dirigidos a funcionarios electorales, miembros del Congreso, encuestadores, medios de comunicación y fuerzas del orden federales, indicó el agente del FBI David Cole en una declaración jurada.

El FBI reveló que la investigación se remonta a 2024, cuando múltiples funcionarios electorales en todos los estados reportaron correo con una sustancia blanca y una carta de tres páginas declarando la guerra.

Los sobres llevaban la dirección de retorno como “U.S.T.E.A., United States Traitor Elimination Army, Takoma Park, MD”. Muchos llevaban una advertencia a los destinatarios sobre arrestos próximos por traición “o peor!!”

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La corresponsal Alanna Durkin Richer contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.