Una campaña viral de GoFundMe que recaudaba fondos para un hombre de 81 años fue retirada después de que surgieran dudas sobre la identidad de la persona que la creó.

La campaña buscaba ayudar a Donald Johnson, un hombre de Texas que se hizo viral por repartir equipaje para costear el tratamiento contra el cáncer de su esposa, y había sido creada por una mujer que se presentó como Erin Howell, una supuesta vecina de la pareja.

Sin embargo, GoFundMe informó a NewsNation que, durante una llamada grabada, “Erin” reveló que en realidad era Amy, hija de Donald y su esposa, Josephine. Según explicó a GoFundMe, utilizó una identidad falsa porque creyó que la historia de su padre tendría mayor repercusión si parecía haber sido difundida por una desconocida.

Más tarde, Amy se identificó públicamente en GiveSendGo, donde ofreció su versión de lo ocurrido.

“Esa página se creó originalmente desde mi cuenta porque ya estaba activa y pensamos que sería la forma más sencilla”, explicó sobre la campaña de GoFundMe. “Cuando se cambió el nombre en la página, GoFundMe lo consideró una discrepancia. Presentamos la documentación. Aun así, devolvieron las donaciones”.

open image in gallery Amy Johnson (centro) aseguró que es cierta la historia de su padre, Donald (izquierda), quien trabajaba para ayudar a cubrir los gastos médicos de su madre, Josephine (derecha), después de que GoFundMe retirara una campaña de recaudación. Donald se volvió viral la semana pasada por trabajar para pagar las facturas del tratamiento contra el cáncer de su esposa ( TikTok/@HelpDonRetire )

Hasta el 28 de septiembre, la campaña abierta en GiveSendGo había recaudado más de 48.000 dólares. GoFundMe, por su parte, aseguró que devolvió a los donantes todo el dinero reunido a través de la campaña publicada en su plataforma.

“Nuestro equipo de Confianza y Seguridad detectó información falsa que infringe directamente nuestros Términos de Servicio”, declaró un portavoz de GoFundMe a The Independent. “Como resultado, eliminamos la campaña y reembolsamos todas las donaciones”.

“Garantizar que GoFundMe sea un lugar seguro y confiable para dar y recibir ayuda es nuestra máxima prioridad”, añadió. “Medidas como esta nos permiten proteger la generosidad de los donantes y seguir apoyando a quienes recaudan fondos para ayudar a otras personas”.

GoFundMe ya retiró de su sitio web la campaña original. En ella, Erin afirmaba que había hablado con Donald y descubierto que, tres años atrás, comenzó a trabajar como contratista independiente para ayudar a costear el tratamiento contra el cáncer de su esposa.

“El otro día miré la cámara de mi puerta y vi a un hombre de 81 años subir con dificultad por unas escaleras empinadas cargando mi pesado equipaje, que se había extraviado en un vuelo reciente”, decía la página, ahora eliminada, que pudo consultar The Independent. “Parecía agotado y cada paso evidenciaba el esfuerzo que estaba haciendo”.

La campaña señalaba además que el dinero recaudado se destinaría a cubrir los gastos médicos de su esposa y aliviar así la carga económica de Donald, con quien lleva 57 años casado.

open image in gallery Hombre de 81 años entrega equipaje perdido para pagar los gastos médicos de su esposa ( GoFundMe )

En un video publicado en TikTok, Amy dio más detalles sobre lo ocurrido y aseguró que un vecino envió a su familia las imágenes que luego se volvieron virales, en las que se ve a Donald subiendo las escaleras.

“Recibimos un correo electrónico de un vecino que nos envió el video de la cámara de su puerta. Quería permanecer en el anonimato, pero también quería ayudar”, explicó Amy. “Así que entre todos decidimos que lo mejor era usar mi cuenta de GoFundMe, simplemente porque ya era una cuenta real”.

En su página de GiveSendGo, Amy también respondió a las dudas que surgieron en torno a la historia de su padre e insistió en que los hechos son reales.

“Mi madre tiene cáncer de páncreas y las facturas son muy altas. Mi padre tiene 81 años y sigue trabajando repartiendo equipaje para que podamos salir adelante”, afirmó. “La historia del vecino es real. El video de la cámara de la puerta es real. El diagnóstico es real. El trabajo es real”.

Traducción de Leticia Zampedri