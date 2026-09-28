Te presentamos a Ping Ping y Fu Shuang, los dos pandas que China prestó a Estados Unidos

Dos pandas gigantes llegaron a Atlanta tras haber viajado miles de kilómetros desde Chengdu, China.

Los dos osos, un macho de seis años llamado Ping Ping y una hembra de cinco años llamada Fu Shuang, llegaron como parte de lo que durante mucho tiempo se denominó una “diplomacia panda”: la práctica de prestar pandas como herramienta para las relaciones internacionales.

El presidente chino, Xi Jinping, anunció el préstamo durante una visita de Estado de gran importancia a Estados Unidos para mantener conversaciones con el presidente Trump. El viaje se produjo en medio de tensiones entre ambos países por cuestiones comerciales y preocupaciones sobre la inteligencia artificial.

“El panda gigante fue un símbolo de amistad entre chinos y estadounidenses”, dijo Xi la semana pasada. “Les traigo una buena noticia. En unos días, dos pandas, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán a su nuevo hogar en el zoológico de Atlanta y conocerán al pueblo estadounidense”.

open image in gallery Ping Ping es la mayor de las dos pandas enviadas a Atlanta ( X/@SpoxCHN_MaoNing )

La vida de los dos osos en China

Tanto Ping Ping como Fu Shuang nacieron en 2020 y anteriormente habían residido en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu.

Ping Ping comparte nombre, que significa “paz”, con el primer panda que se regaló a la Unión Soviética en 1957.

Según la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales de China, su cumpleaños es el 17 de marzo. Tiene grandes manchas negras alrededor de cada ojo y le encanta trepar a los árboles.

Fu Shuang, cuyo nombre significa “doble bendición”, nació siete meses después de Ping Ping, el 18 de octubre. Según la agencia, tiene la frente ligeramente abultada y un pequeño mechón de pelo en la parte superior de la cabeza.

open image in gallery Se dice que Fu Shuang (en la foto) se vuelve loco por la miel ( X/@SpoxCHN_MaoNing )

Fu Jia, el cuidador del oso, describió a Ping Ping como “valiente y gentil” en la cadena de televisión china CCTV, según informa CNN.

“Durante las sesiones de entrenamiento, cuando me ve sosteniendo una manzana, emite suaves gemidos, ansioso por la golosina”, dijo, y agregó que Fu Shuang está “loco por la miel”.

Llegan en el FedEx Panda Express

Ping Ping y Fu Shuang llegaron el domingo al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta a bordo de un Boeing 777-F de FedEx conocido como el “FedEx Panda Express”.

Los dos animales fueron transportados en jaulas hechas a medida y fueron la única carga a bordo del avión, aparte de bambú, agua y golosinas, según confirmó FedEx.

La empresa de transporte, que lleva décadas colaborando con el gobierno chino en el transporte de pandas, también afirma que donó la totalidad de los costos de transporte de los pandas para apoyar los esfuerzos de conservación.

open image in gallery Se dejó que los pandas se acostumbraran a sus jaulas antes de ser transportados ( AP )

Según FedEx, tanto Ping Ping como Fu Shuang fueron puestos en cuarentena antes del viaje desde el Aeropuerto Internacional de Chengdu Shuangliu y se les permitió acostumbrarse a sus jaulas para que estuvieran cómodos durante el trayecto.

Raymond B. King, presidente y director ejecutivo del Zoológico de Atlanta, que anteriormente mantuvo un acuerdo con China para la tenencia de pandas desde 1999 hasta 2024, declaró que la organización estaba “entusiasmada” con la llegada de los osos.

“Este es un día emocionante para el Zoológico de Atlanta y un momento histórico para la ciudad de Atlanta, el estado de Georgia y más allá”, dijo King. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Ping Ping y Fu Shuang y nos entusiasma compartir esta alegría con nuestros miembros, visitantes, la ciudad y la comunidad en las próximas semanas”.

open image in gallery Los aficionados se agolparon en las calles para despedir a los dos pandas en su partida de China ( AP )

King añadió: “El Zoológico de Atlanta tiene el honor de asociarse con la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre para que continúe la importante labor en pos de la conservación de los pandas gigantes, que es el beneficio más importante de la protección de esta especie”.

¿Cuándo podrán los visitantes ver a los osos?

Según informa el Zoológico de Atlanta, los dos osos permanecerán en una zona de bioseguridad del zoológico durante aproximadamente un mes como parte de la cuarentena rutinaria.

La organización afirma que confirmará cuándo los visitantes podrán ver a los pandas en el futuro.

Li Mingxi, subdirector de la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, declaró a CCTV que esperan que los osos se apareen de forma natural, según informa CNN.

“Deben ser dóciles y llevarse bien entre sí, y ojalá puedan aparearse de forma natural”, dijo el subdirector.

open image in gallery Los dos osos viajaron en el avión ”Panda Express” de FedEx ( AP )

Lun Lun y Yang Yang, los dos osos que permanecieron en el zoológico de Atlanta como parte del primer acuerdo, tuvieron siete crías entre 2006 y 2016. Los dos pandas mayores abandonaron Atlanta con sus dos hijos más pequeños en 2024 y regresaron a la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, donde también residían sus cinco crías.

El Zoo de Atlanta afirma que, en 2016, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reclasificó a los pandas gigantes, que pasaron de estar en peligro de extinción a ser considerados “vulnerables”. Alrededor del 72 % de los casi 1.900 pandas gigantes que habitan en libertad viven en reservas naturales protegidas.

Traducción de Olivia Gorsin