Los jugadores de Pokémon Go han estado entrenando robots sin saberlo

Cientos de millones de jugadores de Pokémon Go ayudaron, sin saberlo, a crear un sistema de navegación con inteligencia artificial que ahora utilizarán los robots de reparto.

El juego de realidad aumentada para teléfonos inteligentes, que utiliza el GPS y la cámara del teléfono para permitir a los jugadores capturar criaturas virtuales en el mundo real, acumuló una base de datos de más de 30 mil millones de imágenes desde su lanzamiento hace una década.

Esto permitió a Niantic Spatial, una empresa derivada de Niantic, creadora de Pokémon Go, desarrollar un Sistema de Posicionamiento Visual (VPS) capaz de determinar una ubicación con una precisión de pocos centímetros sin depender de satélites GPS.

Este enfoque visual para la localización y la orientación resulta especialmente útil en entornos interiores, donde las señales GPS pueden estar bloqueadas o degradadas, así como en los llamados cañones urbanos, donde los edificios altos pueden confundir a los sistemas de navegación por satélite.

Niantic Spatial se asoció con la empresa estadounidense de reparto robótico Coco Robotics para utilizar su tecnología VPS y ayudar a sus máquinas a desplazarse en entornos urbanos complejos.

“El potencial de la robótica para el último tramo es inmenso, pero la realidad de circular por las calles caóticas de la ciudad supone uno de los desafíos de ingeniería más difíciles”, dijo John Hanke, director ejecutivo de Niantic Spatial.

“Estamos encantados de colaborar con Coco Robotics, nuestro primer socio en el ámbito de la robótica, y de implementar inteligencia espacial para ayudar a resolver estos desafíos de frente”.

Niantic Spatial partnered with Coco Robotics for its autonomous robot delivery service

Los datos recopilados mediante la colaboración ciudadana se vieron potenciados por funciones del juego como la “Investigación de campo”, que anima a los jugadores de Pokémon Go a escanear estatuas y lugares emblemáticos para recibir recompensas.

Estos escaneos se pueden convertir en modelos 3D que proporcionan una visualización muy precisa para la tecnología VPS de Niantic Spatial.

Los robots de reparto de Coco Robotics, que hasta la fecha realizaron alrededor de medio millón de entregas, ya utilizan el GPS y emplearán sus cuatro cámaras para proporcionar información que permita mejorar las indicaciones del sistema de visión artificial (VPS) durante la entrega de comestibles y mercancías.

“Nos proporciona un acceso fiable a servicios de localización que mejoran aún más la navegación de los robots”, afirmó Zach Rash, cofundador y director ejecutivo de Coco Robotics.

“De cara al futuro, exploraremos conjuntamente nuevas formas de permitir que los robots de Coco funcionen con mayor seguridad y autonomía en cualquier ciudad”.

Traducción de Olivia Gorsin