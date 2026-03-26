Empleada de tienda Pokémon muere apuñalada por hombre en centro comercial de Tokio

Un hombre armado con un cuchillo apuñaló a una mujer en una tienda de Pokémon en el centro de Tokio y posteriormente se quitó la vida, según informó la policía japonesa el jueves.

Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar, situado en un concurrido centro comercial, tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre un ataque cometido por un individuo con un cuchillo.

La policía indicó que la mujer, apuñalada en el cuello, tenía veintitantos años y aparentemente trabajaba en la tienda, ubicada en el segundo piso del complejo Sunshine City, que alberga tiendas y oficinas.

Después del ataque, el agresor se apuñaló en el cuello, según la policía de Tokio. Tanto él como la víctima se encontraban en estado crítico al ser trasladados al hospital y posteriormente se confirmó su fallecimiento, según la policía.

open image in gallery Después del ataque, el agresor se apuñaló en el cuello, según la policía de Tokio ( Kyodo/via REUTERS )

La policía dijo que está investigando el ataque como un asesinato premeditado.

La tienda de Pokémon estaba abarrotada con decenas de otros clientes, incluidos niños. Un testigo dijo al Asahi que salió corriendo cuando escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda y el ruido de estantes cayendo al suelo. Cuando se dio vuelta vio a un empleado con manchas de sangre en su camisa y a un hombre vestido de negro abriéndose paso a la fuerza hacia un mostrador de ventas.

La televisora pública japonesa NHK informó que los compradores huían del lugar y que empleados de tiendas cercanas estaban bajando las persianas por seguridad.

Japón tiene estrictas leyes de control de armas y los delitos violentos siguen siendo raros, pero ha habido una serie de ataques con cuchillo de alto perfil en los últimos años.