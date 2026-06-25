Alexis Wilkins, la novia de Kash Patel, recibe duras críticas por cantar el himno nacional

La novia del director del FBI, Kash Patel, interpretó el himno nacional durante la Gran Feria Estatal Americana organizada por el presidente Donald Trump, pero su actuación recibió una fría reacción en redes sociales.

Alexis Wilkins, una cantante de música country de 27 años, interpretó ‘The Star-Spangled Banner’ el miércoles en el National Mall, durante la ceremonia inaugural de la celebración por el 250.º aniversario de Estados Unidos. El evento también incluyó un discurso del presidente con un tono similar al de un acto de campaña.

La actividad fue organizada por Freedom 250, una asociación público-privada creada por Trump. Sin embargo, el evento ya había enfrentado contratiempos, ya que varios artistas y algunos estados gobernados por demócratas decidieron retirarse al considerar que tenía un carácter politizado.

Tras la breve presentación de Wilkins, acompañada por una banda militar, las críticas no tardaron en aparecer en internet.

"Puedes escuchar una mejor versión en cualquier partido de béisbol de una escuela secundaria", escribió un usuario en X. Otro comentó: "¿Esta vez no permitieron el Auto-Tune?".

open image in gallery Alexis Wilkins, novia del director del FBI, Kash Patel, interpretó el himno nacional durante la Gran Feria Estatal Americana del presidente Donald Trump, pero su actuación recibió críticas

"Lo bueno es que ya son las 11 de la noche cuando veo esto y ya me había quitado los audífonos para dormir", escribió un tercer usuario.

Sin embargo, otros fueron más indulgentes y consideraron que la presentación de Wilkins no fue tan mala.

"No fue lo mejor que he escuchado, pero tampoco estuvo mal", escribió un usuario. Otro comentó: "Bueno, es mejor que Lara Trump".

Lara Trump, nuera del presidente, también ha incursionado en la música y ha publicado varias versiones de canciones, además de composiciones originales.

Muchas de las reacciones se centraron menos en las habilidades musicales de Wilkins y más en cómo obtuvo la invitación para participar. Algunos usuarios sugirieron que fue elegida por su relación con el director del FBI, Kash Patel. "¡Vaya, me pregunto cómo consiguió este trabajo!", escribió uno de ellos.

open image in gallery "Me complace declarar que Estados Unidos está de vuelta", dijo Donald Trump a la multitud reunida en el National Mall. "Todos nos respetan. Ya nadie se ríe de nosotros" ( Reuters )

El martes, Wilkins respondió directamente a las críticas sobre su presentación.

"Aclaremos algunas cosas, porque esto debió hacerse hace mucho tiempo", escribió en X. "He sido artista de música country durante años… Me invitaron a interpretar el himno por mérito propio, como lo hice en muchos otros eventos a lo largo de mi carrera".

También afirmó que no recibiría ningún pago por su participación e insistió en que las celebraciones en el National Mall no se financian con dinero de los contribuyentes.

Sin embargo, según NOTUS, Freedom 250 ha recibido 80 millones de dólares en fondos públicos. El medio también señaló que Trump creó la organización a pesar de que el Congreso ya había establecido una comisión bipartidista para planificar las celebraciones por el 250.º aniversario de Estados Unidos.

open image in gallery Muchos de los asistentes lucieron prendas alusivas a Donald Trump, incluida una chaqueta con la leyenda "Que Trump salve a Estados Unidos" ( Reuters )

En otro momento del evento del miércoles, que incluyó un sobrevuelo de aviones de combate, Trump pronunció un extenso discurso con un tono similar al de un acto de campaña.

"Me complace anunciar que Estados Unidos ha vuelto", dijo ante la multitud reunida en el National Mall. "Todos nos respetan. Ya nadie se ríe de nosotros. Hace dos años se reían. Éramos el hazmerreír hace dos años. Ya no somos el hazmerreír".

El discurso se produjo después de que, en mayo, Trump anunciara que evaluaba participar en la celebración tras la salida de varios artistas del programa. "Estoy pensando en llevar a la atracción número uno del mundo, al hombre que atrae a un público mucho mayor que Elvis en su mejor momento", escribió entonces en Truth Social, en referencia a sí mismo.

Otros integrantes de su Gobierno también subieron al escenario, entre ellos el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien aseguró que Wilkins y los demás artistas eran "¡mucho mejores que esos progresistas que nos cancelaron!".

Muchos de los asistentes vistieron prendas alusivas a Trump, como gorras con el lema MAGA y camisetas con los números 45 y 47. Un hombre también llevaba una chaqueta con las frases "Gloria a Trump" y "Que Trump salve a Estados Unidos".

Traducción de Leticia Zampedri