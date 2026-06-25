Corte Suprema anula ley de Hawai que exigía permiso para portar armas en tiendas y hoteles

La Cortye Suprema anuló el jueves una ley de Hawai que exigía a las personas obtener permiso para portar armas en tiendas y hoteles, en su más reciente fallo en respaldo de los derechos a portar armas.

La decisión del máximo tribunal, por 6-3, significa que las personas pueden llevar armas a propiedades privadas como centros comerciales y gasolineras, a menos que los propietarios indiquen específicamente que las armas están prohibidas en sus establecimientos. Llega poco después de que el tribunal determinara que no se puede prohibir a los consumidores de marihuana poseer armas de fuego.

Es una victoria para el gobierno republicano del presidente Donald Trump, que sostuvo que la ley viola la Segunda Enmienda. La medida a veces era conocida como una “regla vampiro” porque exigía que las personas con armas obtuvieran permiso para entrar, como dice la tradición sobre vampiros que los chupasangres necesitan una invitación para entrar a una casa.

Hawai argumentó que la medida de 2023 garantizaba que los propietarios privados pudieran decidir si querían armas de fuego en sus propiedades. El estado aprobó la ley mientras miles de personas más obtenían permiso legal para portar armas a raíz de un fallo de la corte de 2022 que determinó que la Segunda Enmienda otorga a la mayoría de las personas el derecho a portar armas en público.

Alrededor de otros cuatro estados han promulgado leyes similares, aunque presuntas restricciones para las armas en propiedades privadas abiertas al público también han sido bloqueadas en otros lugares.

Hawai también restringe las armas en lugares como parques, playas y restaurantes que sirven alcohol, pero esas normas no estaban ante el tribunal. Sin embargo, están siendo impugnadas en tribunales inferiores.

La demanda ante la Corte Suprema fue presentada por un grupo defensor de los derechos de las armas, la Hawaii Firearms Coalition, y tres personas de Maui. Un juez bloqueó originalmente la medida, pero un tribunal de apelaciones permitió que se aplicara. El gobierno republicano de Trump respaldó la apelación ante la Corte Suprema.

La Second Amendment Foundation celebró el fallo. “Esta ley no era más que un intento apenas disimulado de desarmar a ciudadanos pacíficos, y agradecemos que la Corte Suprema viera a través del engaño”, declaró su fundador y vicepresidente ejecutivo, Alan Gottlieb.

El grupo de control de armas Everytown Law calificó la decisión de decepcionante, pero señaló que los dueños de negocios aún pueden colocar letreros que prohíban las armas de fuego en sus propiedades. “La Corte Suprema puede haber cambiado la regla base, pero no puede quitarle a un propietario privado la autoridad sobre su propia tierra”, indicó la directora general de Litigios de la Segunda Enmienda, Janet Carter.

Las dos decisiones sobre la Segunda Enmienda en este periodo son las más recientes de una serie de casos sobre armas que han llegado al máximo tribunal tras su fallo de 2022, que provocó una avalancha de impugnaciones a las restricciones de armas de fuego en todo el país. Desde entonces, los jueces han anulado una prohibición de los bump stocks, accesorios que permiten disparos rápidos, pero han mantenido una ley federal sobre armas destinada a proteger a víctimas de violencia doméstica, así como regulaciones estrictas sobre armas de fuego conocidas como ghost guns, que son casi imposibles de rastrear.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.