Estanque Reflectante en Washington fue cortado con navaja, dice agencia

El revestimiento del Estanque Reflectante en Washington fue cortado con un cuchillo afilado o una navaja, lo que causó daños al sellador de espuma instalado como parte del proyecto de rehabilitación, declaró un funcionario del Servicio de Parques Nacionales.

La agencia informó del incidente del 9 de junio a la Policía de Parques, señaló Frank Lands, subdirector de operaciones del servicio de parques. Lands hizo la declaración en un documento judicial presentado a última hora del miércoles como parte de una demanda interpuesta por una organización sin fines de lucro para detener el trabajo de la administración Trump en el proyecto de 16 millones de dólares.

El informe policial indica daños en el estanque, “incluido un sellador aplicado sobre el sellador de espuma que fue cortado con un cuchillo afilado o una navaja y la destrucción de material superficial que se estaba deslaminando”, manifestó Lands. También fueron arrojadas al estanque unas 70 tapas de postes de cerca, agregó.

Las declaraciones marcan la primera vez que la administración republicana ofrece detalles específicos sobre cuándo y cómo pudo haberse dañado el estanque después de que el trabajo del proyecto estuviera prácticamente terminado.

El presidente Donald Trump y otros funcionarios han culpado repetidamente, sin pruebas, a vándalos no identificados por el arranque de pintura así como por una “hendidura de 350 pies” (106 metros) en el revestimiento y otros problemas. Seis personas han sido arrestadas, dijo Trump esta semana, sin aportar detalles.

Trump prometió embellecer el estanque, de un siglo de antigüedad, antes de las celebraciones del 250.º aniversario del país, vaciando el agua y ordenando que el fondo se pintara de un color que llamó “azul bandera estadounidense”. Pero desde que el sitio fue restaurado, el agua ha estado afectada por una proliferación de algas y partes del nuevo recubrimiento han parecido desprenderse del fondo.

Su administración enfrenta un plazo autoimpuesto para completar la renovación antes del 4 de julio. Trump también ha dicho que el gobierno federal publicaría imágenes para sustentar su afirmación.

Trump dijo el miércoles que “personas enfermas” habían usado navajas para cortar partes del revestimiento.

La Policía de Parques publicó imágenes de vigilancia la noche del miércoles y pidió ayuda para “identificar al individuo que aparece aquí en relación con una investigación por Destrucción de Propiedad del Gobierno”. El video, granulado y de 30 segundos, parece mostrar a una persona arrodillada, extendiendo la mano hacia el estanque y retirando algo del agua. La policía indicó que fue grabado el viernes por la tarde.

En su declaración ante el tribunal, Lands declaró que la agencia de parques planea comenzar a drenar el estanque después de las celebraciones del Día de la Independencia para realizar reparaciones, incluida la evaluación y reparación de cualquier daño en el revestimiento.

El servicio de parques completó a principios de junio más de dos meses de renovaciones en el estanque. Se vació la cuenca de 610 metros (2.000 pies) de largo y se instaló un revestimiento de goma, similar al plástico y con tinte, para impermeabilizar y proteger la superficie de concreto del estanque, y luego se volvió a llenar con agua, explicó Lands.

La Cultural Landscape Foundation, un grupo que presentó una demanda en mayo para detener el trabajo del proyecto, pidió a un juez federal que bloquee nuevas renovaciones.

“No es demasiado tarde para rectificar”, escribió el grupo en una presentación del lunes. Instó a la administración a “involucrar a expertos y al público, y tomar una decisión informada sobre qué es lo mejor basándose en las consultas exigidas por la ley, en lugar de volver a apresurarse con ideas prematuras”.

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El corresponsal Michael Kunzelman contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.