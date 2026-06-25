Pese a temores, Rubio insiste en que relaciones entre EEUU y países del Golfo Pérsico son sólidas

El secretario de Estado Marco Rubio manifestó el jueves que las relaciones entre Estados Unidos y los países árabes del Golfo Pérsico son totalmente sólidas, pese al temor de algunos de ellos de que puedan quedar al margen de las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán.

Rubio aprovechó un viaje de tres días a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin esta semana para intentar convencer a todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo de que el gobierno de Trump efectivamente los respalda en las negociaciones para terminar la guerra que el presidente Donald Trump e Israel iniciaron el 28 de febrero.

Ese conflicto recortó drásticamente las exportaciones de petróleo de la región y provocó que varios países recibieran impactos directos de misiles y drones iraníes en represalia.

“Han compartido con nosotros algunas preocupaciones e ideas muy concretas", declaró Rubio en Baréin, la última parada del viaje.

"Y cuando digo preocupación, la mayor preocupación es que realmente solo quieren estar informados en cada paso del camino a medida que entramos en estas negociaciones tanto a nivel técnico como político", añadió.

“Queremos que participen y queremos que se reflejen las opiniones de todos estos países”, resaltó. “No queremos y no vamos a tomar decisiones ni asumir compromisos que de alguna manera socaven la prosperidad, la estabilidad o la seguridad de nuestros socios del Golfo”.

Aunque Estados Unidos y los miembros del Consejo del Golfo —Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— difundieron una declaración conjunta tras la reunión en la que elogiaron áreas de coincidencia sobre los objetivos finales del acuerdo con Irán, hubo pequeñas señales de posible descontento.

La declaración conjunta indica que ambas partes “subrayaron la necesidad de mantener el impulso y la unidad a medida que avanzan las negociaciones hacia un fin más permanente de las hostilidades y el objetivo compartido de impedir que Irán desarrolle o adquiera de otro modo un arma nuclear”.

También expresaron su oposición a cualquier intento de Irán de imponer peajes o de afirmar control sobre el estrecho de Ormuz. Celebraron una iniciativa omaní para crear un corredor seguro para evacuar a marineros varados de esa vía marítima y recalcaron que cualquier beneficio económico de Irán debe ser “condicional y reversible, supeditado al cumplimiento de Irán” del acuerdo temporal y de un pacto final.

La declaración conjunta dibujó un panorama optimista, pero el secretario general del consejo, Jasem Mohamed Albudaiwi, sugirió en un comunicado que persisten las dudas.

Señaló que durante la reunión se enfatizó que cualquier entendimiento o arreglo futuro debe incorporar los requisitos de los países del consejo del Golfo para salvaguardar sus intereses y garantizar “su seguridad y estabilidad”. Su comunicado, difundido por el grupo, insinuó que los miembros del consejo del Golfo se sintieron desairados en las conversaciones anteriores.

“Dichos arreglos deben basarse en los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos, contribuyendo así a la consolidación de la seguridad y la estabilidad regionales”, indicó.

Antes de que Rubio hablara ante el grupo, el anfitrión de la reunión, el ministro de Exteriores de Baréin, Abdulatif bin Rashid Al Zayani, señaló que, si bien el memorando de entendimiento es bienvenido, aún quedan muchas preguntas sin resolver.

Manifestó que “aunque este progreso es alentador, es de importancia crítica que Irán cumpla plenamente con sus obligaciones”, incluidas las contempladas en el memorando.

Explicó que eso implica impedir que Irán obtenga un arma nuclear, preservar la libertad de navegación, poner fin a todos los ataques con misiles y drones, detener el apoyo a grupos aliados y abandonar los intentos de interferir con los vecinos de Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.